Nations League, 0-0 fra Germania e Francia

Germania e Francia non vanno oltre allo 0-0 nella prima partita di Nations League.

All’Allianz Arena partono bene i galletti campioni del Mondo, ma nella ripresa sono i tedeschi a sfiorare il vantaggio più volte, ma si devono fermare davanti a uno strepitoso Areola.

Nella League B invece, vittoria rotonda del Galles per 4-1 contro l’Irlanda e successo esterno dell’Ucraina in rimonta sulla Repubblica Ceca, inutile la rete segnata dal romanista Patrik Schick.

League C, che si apre con il successo della Norvegia per 2-0 su Cipro e la vittoria della Bulgaria per 2-1 sulla Slovenia.

Infine la League D: vittoria della Georgia sul Kazakistan, della Armenia sul Liechtenstein, della Macedonia su Gibilterra. Pareggio a reti bianche fra Lettonia e Andorra.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 23:30