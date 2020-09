Nations League, Bernardeschi ko: lascia il ritiro azzurro

Federico Bernardeschi non parteciperà alle due partite di Uefa Nations League che l’Italia giocherà contro Bosnia e Olanda. Lo juventino si è infatti fermato per un risentimento muscolare che lo costringerà a lasciare il ritiro e tornare a casa. Lo riporta ‘Il Corriere della Sera’. Il calciatore della Juventus rientrerà a Torino, dove poi sarà valutato in modo più dettagliato il suo problema fisico.

La Nazionale giocherà venerdì 4 settembre alle 20.45 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze contro la Bosnia Erzegovina. Lunedì 7 settembre, alla stessa ora, sfiderà invece i Paesi Bassi alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

OMNISPORT | 02-09-2020 10:55