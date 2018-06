Nations League, bilancio positivo per le Azzurre

"Sono convinto che il percorso delle azzurre sia stato assolutamente positivo, anche se come e' ovvio c'e' il dispiacere di non essersi qualificati alla Final Six". E' il bilancio del presidente federale Pietro Bruno Cattaneo sulla Nations League femminile che ha visto le ragazze di Davide Mazzanti mancare per un soffio la qualificazione alla fase finale.

"Con un calendario cosi' fitto, pero', era impensabile portare la squadra al completo in tutte le tappe e quindi sin dall'inizio abbiamo condiviso pienamente la scelta del ct Mazzanti di dare il meritato riposo alle giocatrici reduci dalle finali Scudetto – aggiunge – Detto questo e' innegabile come nel corso della VNL la squadra dal punto di vista del gioco sia cresciuta in maniera importante. Dopo le difficolta' iniziali le nostre ragazze sono state capaci di superare tutte le formazioni piu' forti al mondo: Cina, Serbia, Olanda e Brasile. In particolar modo le ultime due avversarie era tantissimo tanto tempo che non riuscivamo a batterle in una competizione ufficiale". "In molte partite – ha aggiunto – si e' rivista la splendida squadra che lo scorso anno entusiasmo' tutti, disputando uno splendido World Grand Prix. Le otto vittorie consecutive, con le quali abbiamo chiuso il torneo, sono un ottimo segnale per intraprendere la marcia d'avvicinamento al grande appuntamento della stagione: il Mondiale femminile in Giappone".

SPORTAL.IT | 18-06-2018 13:25