Nations League, Bosnia-Italia: probabili formazioni

Oggi, a Sarajevo, l’Italia affronta la Bosnia per l’ultima giornata del gruppo A di Nations League. In gioco la qualificazione alla Final Four della manifestazione. Con una vittoria, il pass per la fase finale sarebbe certo.

Evani (Mancini ancora out per la positività al Covid-19) dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto la Polonia con una sola eccezione: Berardi al posto di Bernardeschi. Tra le fila della Bosnia l’ex bianconero Pjanic.

Le probabili formazioni di Bosnia-Italia:

BOSNIA (4-3-3), la probabile formazione: Brasnic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak. All. Bajevic

ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All. Evani

OMNISPORT | 18-11-2020 07:49