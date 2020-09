Nations League, cambia la sede di Italia-Olanda

Dopo aver ufficializzato lo spostamento da Parma a Firenze dell’amichevole che il prossimo 7 ottobre vedrà l’Italia impegnata contro la Moldova, la FIGC ha comunicato che anche la sede della sfida con l’Olanda valida per la quarta giornata della UEFA Nations League, è stata modificata.

Contro gli Orange, che come gli Azzurri sono impegnati nel Gruppo 1 della Lega A del torneo, non si giocherà più al Giuseppe Meazza di Milano, bensì all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

La conferma è arrivata direttamente dal sito ufficiale della FIGC. “Dopo l’ufficializzazione dello spostamento da Parma a Firenze dell’amichevole Italia-Moldova (7 ottobre), la Figc ha definito, d’intesa con Knvb e Uefa, anche la nuova sede di Italia-Paesi Bassi, 4ª giornata di Nations League: si disputerà allo Stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo mercoledì 14 ottobre (ore 20.45). Lo spostamento da Milano a Bergamo è motivato dal fatto di non utilizzare il più grande stadio italiano, il ‘Meazza’, in un incontro a porte chiuse, optando per uno stadio recentemente rinnovato per ospitare la Champions League e una città simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la pandemia Covid-19. Gli Azzurri, che saranno a Bergamo dal 12 ottobre, avranno l’occasione di rendere un omaggio alla città, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.

La Nazionale Azzurra torna a Bergamo dopo quattordici anni. All’epoca, era il 15 novembre 2006, gli Azzurri guidati da Roberto Donadoni pareggiarono 1-1 contro la Turchia.

OMNISPORT | 21-09-2020 11:34