Nations League: Croazia batte Svezia, vince anche l'Inghilterra

La Nations League continua con la terza giornata. Ad aprire il programma domenicale sono state due sfide che si sono concluse a reti inviolate.

La prima, valida per la Lega B , ha visto Irlanda e Galles pareggiare all’Aviva Stadium di Dublino. Nella stessa Lega spicca la tripletta di Haaland che trascina la Norvegia contro la Romania, mentre la Finlandia batte la Bulgaria.

Nella Lega A vincono Croazia e Inghilterra, rispettivamente contro Svezia e Belgio a cui non basta il rigore trasformato da Lukaku in avvio di gara. In campo anche gli altri ‘italiani’ Brozovic, Perisic e Kulusevski. Nel gruppo dell’Italia, la Bosnia Herzegovina ferma l’Olanda, prossima avversaria degli Azzurri.

Nella Lega C solo pareggi: l’ Albania di Reja viene bloccata sul campo del Kazakistan, Mkhitaryan salva l’ Armenia dalla sconfitta casalinga contro la Georgia. Rimonta della Macedonia del Nord in Estonia, a segno anche Pandev. 2-2 tra Lituania e Bielorussia.

LEGA A

BOSNIA HERZEGOVINA-OLANDA 0-0

CROAZIA-SVEZIA 2-1 [32′ Vlasic (C), 66′ Berg (S), 84′ Kramaric (C)]

INGHILTERRA-BELGIO 2-1 [16′ rig. Lukaku (B), 39′ rig. Rashford (I), 64′ Mount (I)]

FRANCIA-PORTOGALLO [ore 20.45]

ISLANDA-DANIMARCA [ore 20.45]

POLONIA-ITALIA [ore 20.45]

LEGA B

IRLANDA-GALLES 0-0

FINLANDIA-BULGARIA 2-0 [52′ Taylor, 67′ Jensen]

NORVEGIA-ROMANIA 4-0 [13′ Haaland, 39′ Sorloth, 64′ e 74 Haaland]

IRLANDA DEL NORD-AUSTRIA [ore 20.45]

ISRAELE-REPUBBLICA CECA [ore 20.45]

RUSSIA-TURCHIA [ore 20.45]

SCOZIA-SLOVACCHIA [ore 20.45]

SERBIA-UNGHERIA [ore 20.45]

LEGA C

KAZAKISTAN-ALBANIA 0-0

ARMENIA-GEORGIA 2-2 [6′ Bayramyan (A), 46′ Katcharava, 74′ Okriashvili (G), 88′ Mkhitaryan (A)]

ESTONIA-MACEDONIA DEL NORD 3-3 [3′ aut. Kuusk (M), 33′ e 61′ Sappinen, 76′ rig. Liivak (E), 80′ Pandev, 88′ Zaijkov (M)]

LITUANIA-BIELORUSSIA 2-2 [7′ Novikovas (L), 59′ rig. Lisakovich, 66′ Sachivko (B), 75′ Laukzemis (L)]

GRECIA-MOLDAVIA [ore 20.45]

KOSOVO-SLOVENIA [ore 20.45]

OMNISPORT | 11-10-2020 20:56