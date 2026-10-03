Peggior sconfitta di sempre nella storia della Croazia, Kane e Saka scatenati. Nelle altre partite successi casalinghi per Finlandia, Bielorussia, Islanda ed Estonia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Che lezione. L’Inghilterra passeggia in Croazia, infliggendo una lezione storica a quella che, fino a questo pomeriggio, era la sua bestia nera: nel 2007 l’aveva esclusa a sorpresa dagli Europei, nel 2018 le ha negato una finale mondiale. Stavolta a dettar legge sono Kane, Saka, Bellingham e compagni, autentici dominatori sul campo di Fiume. Modric, Perisic e soci ridotti a sparring partner e puniti da un passivo severissimo: 0-7. Il più ampio di sempre per i biancorossi. Tra le altre partite del pomeriggio, vittorie per Finlandia, Bielorussia, Islanda ed Estonia a scapito rispettivamente di Albania, San Marino, Bulgaria e Lussemburgo.

Inghilterra a valanga, Croazia sommersa dai gol

Non c’è storia nel big match del gruppo 3 di League A. L’Inghilterra è un rullo compressore e la Croazia non ci capisce granché. Ad aprire le marcature è Kane all’8′ su invito di Bellingham, mentre al 22′ è proprio l’asso del Real Madrid ad andare a segno sfruttando un assist di Gordon. Prima dell’intervallo lo stesso Gordon e Saka calano il poker. Nella ripresa c’è gloria per Kane e Saka, che trovano la doppietta personale. Il settimo sigillo lo firma Rogers nel finale. Per Modric 57 minuti in campo prima della sostituzione ricevuta da Jakic: tra tre giorni arriva la Spagna e bisogna evitare una nuova umiliazione. Il rovinoso ko dei croati, che restano a tre punti, fa sorridere anche Mancini: l’Italia si conferma la migliore tra le quattro terze, al riparo da rischi di retrocessione.

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San Marino spreca con la Bielorussia, Albania ko

Nel gruppo 1 della Lega C tanti rimpianti per San Marino, sconfitto dalla Bielorussia sul neutro di Budapest. La Nazionale di Cevoli resiste per un tempo, subisce in avvio di ripresa il gol di Kontsevoy, poi spreca con Mularoni e Nanni delle favorevoli occasioni per il pareggio: bravissimo il portiere bielorusso Pavlyuchenko. Finisce con un passivo pesante per i ragazzi del Titano, visto che Shumanskiy, Ebong e ancora Kontsevoy rimpinguano il bottino fino al definitivo 4-0. Sconfitta anche per l’Albania, superata nel punteggio e in testa alla classifica dalla Finlandia. Vantaggio albanese in apertura con Manaj, poi Berisha si fa espellere e la Finlandia ribalta tutto con Walta, a segno con una doppietta al 26′ del primo e del secondo tempo.

Caos Bulgaria, l’Islanda la travolge: vince l’Estonia

In campo anche le squadre di un altro gruppo della League C, il 4. Successi interni per l’Islanda sulla Bulgaria e per l’Estonia sul Lussemburgo, coi nordici che consolidano la vetta (7 punti) davanti ai baltici (5). Più indietro Lussemburgo (3) e Bulgaria (1). A trascinare l’Islanda è Oskarsson, autore di una doppietta tra il 37′ del primo tempo e il 15′ della ripresa: Naumov poi gli para un rigore negandogli la tripletta, ma il 3-0 arriva comunque per merito del genoano Ellertsson. Bulgaria nel caos: dopo le dimissioni di Dimitrov, in panchina c’è andato Ribarski, con scarsi risultati. Di Peetson, infine, il gol che decide il match tra Estonia e Lussemburgo, realizzato dopo appena 5′ di gioco.