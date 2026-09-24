Nations League, si parte: le partite di oggi, spiccano Olanda-Germania e Norvegia-Danimarca, programma e orari
Dall’esordio azzurro di Mancini al duello Inghilterra-Spagna: il weekend della Nations League, dove seguire i match.
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La Nations League torna in campo con una serie di appuntamenti di alto livello: l’Europa del calcio si anima di big match. Tra i riflettori puntati su Olanda-Germania, Inghilterra-Spagna e tanti altri confronti di cartello, l’attenzione del pubblico italiano è tutta concentrata sul venerdì 25 settembre, data dell’esordio degli azzurri di Roberto Mancini. L’Italia, ancora alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo l’ennesima delusione mondiale, affronterà il Belgio in un match carico di aspettative, in cui il tecnico azzurro proverà a imprimere fin da subito il proprio stile e a ritrovare fiducia e risultati. Ecco il calendario completo delle partite, gli orari e dove vederle.
Nella prima giornata della Nations League, il calendario propone una serie di confrontazioni ad alto tasso di interesse e rivalità continentali. Aperti i riflettori sul big match tra l’Olanda di Xavi (che ha spiegato come sta Malen) e la Germania di Klopp, scontro diretto tra due grandi del calcio europeo, seguito da Serbia-Grecia, Norvegia-Danimarca e Portogallo-Galles, incontri che promettono spettacolo. Completano il quadro le sfide tra Austria e Israele, Kosovo e Irlanda, mentre nelle fasce inferiori si giocano Andorra-Malta e Liechtenstein-Lituania.
Olanda-Germania
ore 20.45
Sky Sport 1/NOW/Sky Go
Serbia-Grecia
ore 20.45
/
Norvegia-Danimarca
ore 20.45
Sky Sport Arena/NOW/Sky Go
Portogallo-Galles
ore 20.45
/
Austria-Israele
ore 20.45
/
Kosovo-Irlanda
ore 20.45
/
Andorra-Malta
ore 18.00
Sky Sport Calcio/NOW/Sky Go
Liechtenstein-Lituania
ore 20.45
Sky Sport Calcio/NOW/Sky Go
Nations League, le partite di venerdì 25 settembre
l’attenzione è poi tutta puntata sull’esordio dell’Italia di Roberto Mancini, chiamata a sfidare il Belgio in un big match carico di aspettative e di pressione. Gli azzurri, sotto la guida del nuovo tecnico, cercheranno di imprimere subito il proprio stile e di raccogliere punti importanti per cercare di ritrovare il sorriso dopo l’ennesimo Mondiale mancato. Accanto a questa sfida di cartello, il calendario propone altri incontri di grande interesse: Turchia-Francia, Georgia-Irlanda del Nord, Ungheria-Ucraina, Polonia-Bosnia Erzegovina, Svezia-Romania, Armenia-Lettonia e Montenegro-Cipro, partite che contribuiranno a delineare i primi equilibri di classifica e a tenere alta la tensione in tutta Europa.
Italia-Belgio
ore 20.45
Rai 1/Rai Play
Turchia-Francia
ore 20.45
Sky Sport 251/NOW/Sky Go
Georgia-Irlanda del Nord
ore 18.00
Sky Sport Calcio/NOW/Sky Go
Ungheria-Ucraina
ore 20.45
Sky Sport Calcio/NOW/Sky Go
Polonia-Bosnia Erzegovina
ore 20.45
/
Svezia-Romania
ore 20.45
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Armenia-Lettonia
ore 18.00
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Montenegro-Cipro
ore 20.45
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Nations League, le partite di sabato 26 settembre
Anche sabato si prospettano diversi scontri di grande fascino e importanza. A farla da padrone è il big match tra Inghilterra e Spagna, atteso duello tra due squadre di primissimo piano, mentre Cechia e Croazia si sfidano in un confronto equilibrato e tatticamente interessante. Completano il quadro le partite tra Slovenia e Scozia, Macedonia del Nord e Svizzera, San Marino e Finlandia, Albania e Bielorussia, Isole Faroe e Kazakistan, Slovacchia e Moldavia, Bulgaria e Lussemburgo e Islanda e Estonia.