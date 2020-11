Nations League: esultano Francia e Germania, frena la Spagna

Il big match di serata della UEFA Nations League va alla Francia, che approda alle Final Four eliminando il Portogallo grazie a una rete di N’Golo Kanté. Francesi con 3 punti di vantaggio in classifica sugli avversari a una giornata dal termine, ma imprendibili in virtù degli scontri diretti favorevoli (0-0 e 1-0).

Situazione ancora apertissima invece nel gruppo 4: la Spagna frena sul campo della Svizzera (gol dell’atalantino Freuler, Sergio Ramos fallisce addirittura due rigori, poi Gerard Moreno trova il pari nel finale) e perde il primato a favore della Germania, che grazie a Sané e a una doppietta di Werner ha la meglio in rimonta sull’Ucraina. Si deciderà tutto in un infuocato scontro diretto, in programma martedì in Spagna.

Nella Lega C, pareggio a reti bianche tra Azerbaijan e Montenegro. Cipro si aggrappa alla doppietta di Kastanos e sconfigge il Lussemburgo per 2-1.

Nella Lega D, secondo pari consecutivo di San Marino, che guadagna un altro storico punto contro Gibilterra. Malta si libera con relativa facilità di Andorra, mentre Lettonia e Isole Far Oer non si fanno male e pareggiano 1-1.

LEGA A

PORTOGALLO-FRANCIA 0-1 [53′ Kanté]

SVEZIA-CROAZIA 2-1 [36′ Kulusevski (S), 45′ Danielsson (S), 81′ aut. Danielsson (C)]

GERMANIA-UCRAINA 3-1 [12′ Yaremchuk (U), 23′ Sané (G), 33′ e 64′ Werner (G)]

SVIZZERA-SPAGNA 1-1 [26′ Freuler (Sv), 89′ Gerard Moreno (Sp)]

LEGA C

AZERBAIJAN-MONTENEGRO 0-0

CIPRO-LUSSEMBURGO 2-1 [5′ aut. Kousoulos (L), 34′ rig. e 70′ Kastanos (C)]

LEGA D

MALTA-ANDORRA 3-1 [3′ Rebes (A), 55′ aut. Garcia (M), 58′ Degabriele (M), 93′ Dimech (M)]

SAN MARINO-GIBILTERRA 0-0

LETTONIA-FAR OER 1-1 [59′ Kamess (L), 60′ Vatnhamar (F)]

OMNISPORT | 14-11-2020 22:58