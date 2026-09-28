Nations League, la Francia batte il Belgio nel finale, Bosnia e Svezia a valanga: risultati e classifiche

Il gol dell'attaccante del Bayer Monaco proietta i transalpini in vetta al girone degli Azzurri, che venerdì saranno di scena a Saint Denis

Non è detto che Olise abbia fatto un favore agli Azzurri: perchè se è vero che ora Italia e Belgio sono appaiate a tre punti e i galletti a quota 6, è anche vero che il prossimo turno vedrà l’Italia a Saint Denis e il Belgio ricevere la tutt’altro che trascendentale Turchia vista questa sera.

In Belgio la decide Olise

Partita equilibrata e ricca di occasioni quella andata in scena al tristemente noto stadio Re Baldovino di Bruxelles. In avvio traversa di Doué, poi Lammens para su Akliouche e Lepaul ma lo salva Lavia sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne ma senza fortuna. Dopo l’intervallo Doué sfiora un altro gol da applausi, poi Da Cunha all’esordio prende il palo. La sblocca e la decide all’88’ il neoentrato Olise con un gran gol dei suoi. I Bleus ospiteranno venerdì allo Stade de France proprio l’Italia di Mancini mentre i Diavoli Rossi affronteranno la Turchia di Montella a Liegi.

Classifica: Francia 6; Belgio 3, Italia 3, Turchia 0.

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La Georgia non sfonda

Nel gruppo 2 della Lega B nel pomeriggio si erano incontrate Georgia e Ucraina: sconfitta all’esordio dall’Irlanda del Nord, la Georgia ha pareggiato 0-0. A Tbilisi, nei padroni di casa, titolare Chakvetadze (Udinese); in scena nella ripresa Kvernadze del Frosinone. Altro risultato a reti bianche tra l’Irlanda del Nord e l’Ungheria di Marco Rossi.

Classifica: Ucraina 4, Irlanda del Nord 4; Georgia 1; Ungheria 1

Bosnia e Svezia a valanga

Molto più movimentato il gruppo 4 della League B. La Bosnia ha vinto per 4-2 in casa della Romania: a segno Gigovic, Muharemovic, Tabakovic e Mahmic. Per i rumeni in gol Daniel Birlingea del Frosinone e Cicaldau. Da segnalare che nella Bosnia Alajbegovic ha disputato tutti i 90′. La Svezia ha battuto 3-1 la Polonia: Nygren, Ayari e Gyokeres in gol per i padroni di casa, Szymanski per i polacchi su assist di Zalewski.

Classifica: Svezia 6, Bosnia 4, Polonia 1, Romania 0

Vince il Montenegro di Vucinic

Battuta al debutto dall’Armenia nella giornata inaugurale del gruppo 2 della Lega C di Nations League, la Lettonia di Paolo Nicolato, di scena a Riga, pareggia 0-0 contro Cipro. A Yerevan, lo scontro diretto al vertice fra l’Armenia e il Montenegro, invece, è stato vinto dal team allenato dall’ex Roma e Juve Vucinic per 3-2. Negli ospiti a segno l’atalantino Krstovic; nel finale il gol decisivo (sul 2-2) di Latkovic.

Classifica: Montenegro 6 punti; Armenia 3; Cipro, Lettonia 1