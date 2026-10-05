Nations League, la Francia travolge il Belgio e aiuta gli Azzurri, Kvara delude: risultati e classifiche

Il secondo tempo della Francia viene in soccorso dell’Italia, perché la sconfitta del Belgio consente agli azzurri di salire al secondo posto nella classifica del girone di Nations League A.
Francia scatenata, poker al Belgio
Allo Stade de France il gol di Lukebakio nel primo tempo gela gli entusiasmi della nazionale di Zidane, ma la ripresa travolgente dei transalpini non lascia scampo ai rossi. In dieci minuti si ribalta tutto: prima Doue segna il pareggio, poi ci pensa Cherki a portare in vantaggio i galletti. Nel finale la doppietta di Olise, subentrato al 60′ al posto di uno spento Dembele, fissa il punteggio sul 4-1 finale. Moreira del Milan ha giocato esterno alto nel tridente offensivo di Van Bommel, mentre De Ketelaere è entrato al 70′ al posto di Lukaku.
CLASSIFICA: Francia 10, Italia 7, Belgio 6, Turchia 0
League B, Kvara delude ancora
Nella League B, successo per 1-0 della Bosnia Erzegovina sulla Polonia con un rigore di Basic. Pareggio 0-0 tra Irlanda del Nord e Georgia al Windsor Park di Belfast,con un Kvaratskhelia molto deludente. Successo esterno della Svezia per 1-0 in Romania con un gol di Gyokeres. Vince anche l’Ungheria di Rossi per 2-1 con l’Ucraina sul neutro di Trnava.
CLASSIFICA GRUPPO 2: Irlanda del Nord 8, Ungheria 7, Ucraina 4, Georgia 2
CLASSIFICA GRUPPO 4: Svezia 10, Bosnia 8, Polonia 4, Romania 0
League C, Vucinic fermato sul pari
Il Montenegro di Mirko Vucinic, tre vittorie su tre nel girone 2 di Nations League C, a Podgorica non va oltre il pari contro l’Armenia per 0-0. Nel pomeriggio, a Nicosia, nell’altra gara del girone la Lettonia di Paolo Nicolato aveva perso 2-1 contro Cipro.
CLASSIFICA: Montenegro 10 punti; Cipro 7; Armenia 4; Lettonia 1