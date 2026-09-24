La Nations League si apre col pareggio tra Xavi e Klopp. Male CR7 in Portogallo-Galles, Hojlund segna, ma non basta contro la Norvegia. Papera di Milinkovic-Savic

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La Nations League riparte col botto. Se l’avventura di Xavi sulla panchina dell’Olanda parte con un pareggio acciuffato in extremis contro la Germania di Klopp, il Portogallo vince di misura contro il Galles grazie a un ex attaccante del Milan che non è Rafa Leao. Jorge Jesus punta su Cristiano Ronaldo, ma la stella dell’Al-Nassr si divora un gol fatto e poi il Var gli annulla quella che sarebbe stata la sua 144esima marcatura in nazionale. La Norvegia batte 3-2 la Danimarca con un super Haaland, ma la notizia è che Hojlund, lontano da Napoli e da Allegri, scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Portogallo ok con un ex Milan: poco spazio per Ramos

All’Estadio José Alvalade di Lisbona il debutto del 72enne Jorge Jesus sulla panchina del Portogallo. Buona la prima, pur senza strafare contro il Galles e rischiando anche nel finale. Il cammino in Nations League dei lusitani si apre con una vittoria firmata Joao Felix. L’attaccante dell’Al-Nassr, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo e meteora nel Milan, ha deciso l’incontro al 22’ con un tiro da fuori. Non pervenuto, invece, Rafa Leao: l’ex 10 rossonero, oggi al Galatasaray, è rimasto in panchina. Poco più di 20’ per Gonçalo Ramos, che continua a essere considerato la prima alternativa a CR7.

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Cristiano Ronaldo spreca, poi il Var gli annulla un gol

La prestazione di Cristiano Ronaldo, che già durante il Mondiale era stato criticato da tifosi e parte della stampa, è destinata ad alimentare nuove polemiche. Sì, perché all’inizio del secondo tempo il 41enne si è divorato un gol clamoroso da pochi passi e a porta spalancata.

L’ex Juventus e Real Madrid, servito splendidamente da Ruben Neves, ha sparato alto quando avrebbe invece solo dovuto spingere il pallone in rete. Pochi minuti dopo il fuoriclasse di Madeira trova il suo 144esimo gol con la nazionale, ma la gioia dura giusto il tempo del check del Var, che rivela una posizione di fuorigioco. Ronaldo non la prende affatto bene e non fa nulla per nasconderlo.

Hojlund (quasi) come Haaland senza Allegri

Partita spettacolare a Oslo, tra Norvegia e Danimarca, valevole per il gruppo 4 della Lega A. La spuntano i padroni di casa 3-2 al termine di 90 minuti elettrizzanti. Uno-due micidiale di Bobb e Haaland, a bersaglio al 14’ e al 18’, ma sette minuti dopo i biancorossi tornano in corsa con la perla dell’ex Sampdoria Damsgaard.

Nella ripresa sale in cattedra Hojlund: l’attaccante del Napoli segna il 2-2 e sfiora anche il sorpasso. Rispetto alle ultime prestazioni in maglia azzurra, dove nello scacchiere di Allegri sembra quasi un pesce fuor d’acqua, l’ex Atalanta e Manchester United è parso tutt’altro calciatore. Chissà che l’aria della nazionale non lo aiuti a sbloccarsi anche alle falde del Vesuvio. Per sua sfortuna, però, contro c’è il famelico Haaland, che fissa il risultato sul 3-2. Per il fenomeno del Manchester City è il gol numero 64 in nazionale.

Xavi acciuffa Klopp, papera Milinkovic-Savic

In Olanda il gran ballo dei debuttanti: Xavi da una parte, Klopp dall’altra. Finisce 1-1, ma quante proteste per il gol del vantaggio della Germania firmato da Nmecha con Brobbey a terra per un problema muscolare. Poco prima, invece, il Var aveva annullato una rete di Van Dijk dopo la revisione per un fallo proprio di Brobbey su Ter Stegen. Nel finale gli oranje hanno poi pareggiato con Gakpo, ex calciatore di Klopp al Liverpool. Quando si dice core ‘ngrato.

Una papera di Vanja Milinkovic-Savic condanna la Serbia in casa contro la Grecia. A decidere l’incontro in pieno recupero è stato l’attaccante del Como Douvikas, lestissimo ad approfittare dell’uscita a vuoto del portiere del Napoli. La Grecia si impone 2-1 dopo essere andata sotto al 4’ con Zivkovic.