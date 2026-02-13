Nations League, il calendario dell'Italia: subito battesimo del fuoco per gli azzurri

L'Uefa ha diramato date e orari dei gironi della competizione, gli azzurri debutteranno venerdì 25 settembre in casa contro il Belgio

L’Uefa ha ufficializzato oggi date ed orari della prossima Nations League dopo i sorteggi dei gironi che si sono tenuti ieri. L’urna di Nyon non è stata amica per gli azzurri che hanno pescato tutte nazionali di livello medio-alto, ovvero Francia, Belgio e Turchia. Duro anche il battesimo che vedrà l’Italia in campo venerdì 25 settembre contro il Belgio.

Quale Italia ci sarà in Nations League

Apparentemente sono solo 8 mesi che separano l’Italia dalla Nations League ma in mezzo c’è un oceano che passa dai playoff di qualificazione ai Mondiali agli stessi Mondiali se Gattuso riuscisse nell’impresa. In questo lasso di tempo possibili anche rivoluzioni così come l’esplosione dei migliori giovani, da Pio Esposito a Palestra, impossibile ora dire che Italia vedremo a settembre ma di sicuro il Belgio, anche se non dovessero esserci più mostri sacri come Lukaku e de Bruyne, resta un avversario da prendere con le molle.

Il calendario completo

Gli Azzurri faranno il loro esordio ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone.

Ecco il calendario completo degli Azzurri in Nations League:

Italia-Belgio (venerdì 25 settembre 2026, ore 20:45)

Turchia-Italia (lunedì 28 settembre 2026, ore 20:45)

Francia-Italia (venerdì 2 ottobre 2026, ore 20:45)

Italia-Turchia (lunedì 5 ottobre 2026)

Italia-Francia (giovedì 12 novembre, ore 20:45)

Belgio-Italia (domenica 15 novembre, ore 20:45)