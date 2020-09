Nations League: Italia-Bosnia, le probabili formazioni

L’Italia di Roberto Mancini esordisce in Nations League in serata al Franchi di Firenze contro la Bosnia. Il commissario tecnico Roberto Mancini schiera in attacco il tridente Chiesa, Belotti e Insigne: Immobile potrebbe essere risparmiato per la partita contro l’Olanda, in programma tra tre giorni. A centrocampo dubbi sulle condizioni di Jorginho, sicuri titolari Zaniolo e Barella. In difesa Bonucci e Chiellini coppia di centrali con Florenzi e Biraghi sulle fasce.

Nella Bosnia il grande assente è Pjanic, causa positività al Coronavirus. Il tridente offensivo sarà composto da Visca, Dzeko e Duljievic. A centrocampo il trio Besic, Cimirot e Gojak.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Sunjic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Cimirot, Gojak; Visca, Dzeko, Duljevic. Ct: Bajevic

OMNISPORT | 04-09-2020 08:16