Nations League: Italia qualificata se...

L’Italia già salva nella serie A della Nations League punta ora all’impresa: la qualificazione alla Final Four della neonata competizione Uefa per nazioni.

La classifica del gruppo 3 vede il Portogallo in testa con 6 punti, seguito dagli Azzurri con 4 e dalla Polonia già retrocessa con 1 punto.

La selezione di Roberto Mancini per qualificarsi tra le prime quattro del Vecchio Continente deve battere sabato i portoghesi, scavalcandoli così in classifica, poi deve sperare che i lusitani perdano in casa contro la Polonia nell’ultima partita del girone.

Ma per l’Italia è possibile qualificarsi anche con un pareggio del Portogallo con i polacchi: in questo caso conterebbero gli scontri diretti, e poi la differenza reti e gol segnati. L’Italia ha una differenza reti pari a 0 (2 gol segnati, 2 subiti), mentre il Portogallo è a +2 (4 fatti e 2 subiti). Gli Azzurri devono quindi vincere con i portoghesi a San Siro con due gol di scarto: in questo caso un pareggio tra lusitani e polacchi favorirebbe i nostri.

Mancini è pronto a schierare il 4-3-3, con il tridente Chiesa-Immobile-Insigne. A centrocampo confermato il trio Jorginho-Verratti-Barella. In difesa Donnarumma in porta, coperto da Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi.

“Ai tifosi piace quando una squadra ha un atteggiamento positivo, quando pensa prima di tutto ad offendere: è quello che stiamo cercando di fare ed è quello che ci è riuscito con i polacchi”, sono le parole di Mancini in conferenza stampa.

Balotelli e Belotti esclusi: “Nessuno è bocciato, da qui agli Europei del 2020 la strada è lunga. Belotti? Può tornare quello di due stagioni fa”.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 08:35