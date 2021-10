Nations League, Italia-Spagna: le probabili formazioni

I Campioni d’Italia tornano in campo. A San Siro, va in scena la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. In palio il pass per la finalissima in programma domenica.

Problemi per il CT Mancini che non ha a disposizione diversi attaccanti (Immobile e Belotti in particolare). Tridente con Chiesa, Insigne e Berardi. Dubbi anche per Luis Enrique che deve rinunciare a Morata e Gerard Moreno.

ITALIA-SPAGNA

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Marcos Alonso; Busquets, Koke, Mikel Merino; Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal. All. Luis Enrique



OMNISPORT | 06-10-2021 08:02