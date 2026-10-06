Nations League, l’Italia può arrivare anche prima: lo scenario, la classifica e cosa deve succedere

Il primo obiettivo è già in tasca, ma l’Italia di Roberto Mancini ha la possibilità di prendersi molto di più. Dopo quattro giornate di Nations League, gli Azzurri sono secondi nel Gruppo 1 della Lega A, a tre lunghezze dalla Francia, e il calendario offre un’occasione impronosticabile dopo la prima partita del Mancini bis. Le ultime due partite sono proprio contro la capolista e contro la diretta inseguitrice, il Belgio. Dunque il primo posto nel gruppo A1 non dipende dai risultati degli altri. A novembre, tra San Siro e Bruxelles, la Nazionale potrà decidere da sola come chiudere il girone.
- Nations League, la classifica dopo quattro giornate
- Cosa deve succedere per il primo posto: tutti gli scenari
- Il calendario: da Coverciano alla Pinetina, poi Bruxelles
Nations League, la classifica dopo quattro giornate
Il cammino era partito in salita, con la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Belgio all’esordio. Un primo tempo disastroso, una pioggia di critiche contro Mancini e tutta la squadra. Il ct e i giocatori hanno predicato alla calma e hanno lavorato per riscattarsi. Da lì in avanti, la squadra ha cambiato marcia: pareggio in casa della Francia e doppio successo contro la Turchia di Vincenzo Montella, 4-1 in trasferta e 3-1 al Dall’Ara. Sette punti in quattro partite con la classifica che recita così: Francia 10, Italia 7, Belgio 6, Turchia 0. Con due giornate ancora da giocare, i turchi non possono più raggiungere gli Azzurri, che hanno quindi la certezza aritmetica di chiudere almeno al terzo posto. Quindi l’Italia ha evitato il rischio retrocessione in Lega B e, soprattutto, ha confermato lo status di testa di serie al sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028. Un traguardo tutt’altro che scontato dopo l’inizio difficile.
Cosa deve succedere per il primo posto: tutti gli scenari
Dunque, se l’Italia vince entrambe le ultime due partite della fase a gironi, chiude prima. Con due successi gli azzurri salirebbero a 13 punti, il Belgio non potrebbe superare quota 9 e la Francia, anche battendo la Turchia, arriverebbe al massimo a 13. In caso di arrivo a pari punti con i Bleus, conterebbero gli scontri diretti, e un pareggio all’andata più una vittoria al ritorno premierebbero l’Italia. Se invece gli Azzurri dovessero battere la Francia e pareggiare in Belgio, il primo posto resterebbe possibile ma non dipenderebbe più solo dai risultati dell’Italia: servirebbe un mezzo passo falso dei transalpini contro la Turchia. Con un pareggio a San Siro contro la squadra di Zidane, infine, la vetta diventerebbe molto difficile da raggiungere. Il secondo posto, che vale comunque i quarti di finale, passa soprattutto dalla trasferta di Bruxelles: l’Italia ha un solo punto di vantaggio sul Belgio e lo scontro diretto sarà decisivo nella corsa alla qualificazione.
Il calendario: da Coverciano alla Pinetina, poi Bruxelles
Dopo la maxi pausa per le partite delle nazionali a cavallo tra settembre e ottobre, l’Italia tornerà in campo a novembre per chiudere la fase a gironi della Nations League. L’inizio del prossimo raduno è fissato per domenica 8 novembre a Coverciano, dove la squadra lavorerà per tre giorni subito dopo la sosta del campionato. Mercoledì 11 il trasferimento a Milano e giovedì 12, alle 20:45, al Meazza arriva la Francia di Zinedine Zidane. Il quartier generale sarà ad Appiano Gentile, nel centro sportivo dell’Inter, dove gli azzurri si alleneranno venerdì 13 e sabato 14 prima di volare verso il Belgio. Domenica 15, allo stadio Re Baldovino, l’ex Heysel, Belgio-Italia chiuderà il girone. Per queste due gare Mancini dovrebbe ridurre il gruppo: dopo i 34 convocati delle prime quattro giornate, la prossima lista potrebbe contare tra i 28 e i 29 giocatori, portieri compresi.