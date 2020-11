Nations League, la rivincita di Edy Reja

Vittoria e promozione con il sapore della rivincita per Edy Reja, commissario tecnico della nazionale albanese che nel pomeriggio di mercoledì ha battuto per 3-2 la Bielorussia nell’ultima giornata del Gruppo 4 di Lega C, operando il sorpasso in classifica proprio ai danni degli ex sovietici e conquistando così l’accesso alla Lega B.

Per Reja, che già con i club era abituato al salto di livello (4 promozioni in Serie A nella sua carriera), si tratta di un successo importante, una rivincita dopo essere stato ‘dimenticato’ dal calcio italiano. Prima di prendere le redini della nazionale albanese, infatti, Reja veniva da una pausa di circa tre anni. La sua ultima esperienza con i club risale alla stagione 2015/16 sulla panchina dell’Atalanta, chiusa al tredicesimo posto.

OMNISPORT | 18-11-2020 19:22