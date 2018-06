Dopo la vittoria con la Bulgaria, arriva una sconfitta per l'ItalVolley.

Gli azzurri hanno perso 3-2 a Osaka contro il Giappone (21-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-10 i parziali), in un match valido per la Nations League. Per la squadra di Blengini è la quarta sconfitta in nove partite.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 11:30