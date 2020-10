Nations League: Lukaku lancia il Belgio, Eriksen stende l'Inghilterra

La Francia batte la Croazia e tiene il passo del Portogallo , che supera la Svezia con un super Jota nonostante l’assenza di Ronaldo.

Sorpresa a Wembley, dove passa la Danimarca: Inghilterra in dieci per gran parte del match a causa del doppio giallo rimediato da Maguire, poi decide un calcio di rigore di Eriksen, ancora a segno nel doppio impegno, sorpassando proprio la squadra di Southgate e piazzandosi al secondo posto. Resta in testa il Belgio, che batte l’Islanda grazie all’interista Lukaku, autore di una doppietta.

Il milanista Calhanoglu a segno nel pareggio in rimonta della Turchia contro la Serbia di Milinkovic-Savic, autore del primo goal. Nello stesso girone la Russia pareggia senza reti contro l’Ungheria: classifica incertissima.

A segno anche Hamsik nella rocambolesca sconfitta della Slovacchia contro l’Israele (clamorosa rimonta firmata Zahavi ): nel gruppo 2 la Scozia continua a soprendere con la vittoria di misura sulla Repubblica Ceca. Tentativo di fuga della Norvegia, che batte l’Irlanda del Nord e tiene la corsa dell’ Austria, che passa nel finale sulla Romania.

Prosegue l’ottimo momento della Finlandia: la formazione allenata da Kanerva batte l’Irlanda nella Lega B e consolida il primato in classifica, lasciando gli ospiti a quota 2. Pareggio senza reti per l’Albania, che non passa sul campo della Lituania: entrambe le formazioni restano comunque in testa alla classifica del gruppo 4 di Lega C a quota cinque punti. Vincono anche Bielorussia e Slovenia, travolgente sul campo della Moldavia.

LEGA A

CROAZIA-FRANCIA 1-2 [8′ Griezmann (F), 65′ Vlasic (C), 79′ Mbappe (F)]

INGHILTERRA-DANIMARCA 0-1 [35′ Eriksen rig.]

ISLANDA-BELGIO 1-2 [9′ Lukaku (B), 17′ Saevarsson (I), 38′ Lukaku rig. (B)]

ITALIA-OLANDA 1-1 [16′ Pellegrini Lo. (I), 25′ Van de Beek (O)]

POLONIA-BOSNIA 3-0 [40′ Lewandowski, 46′ Linetty, 52′ Lewandowski]

PORTOGALLO-SVEZIA 3-0 [21′ B. Silva, 44′ Jota, 72′ Jota]

LEGA B

FINLANDIA-IRLANDA 1-0 [67′ Jensen]

BULGARIA-GALLES 0-1 [85′ Williams]

NORVEGIA-IRLANDA DEL NORD 1-0 [68′ Dallas aut.]

ROMANIA-AUSTRIA 0-1 [76′ Schopf]

RUSSIA-UNGHERIA 0-0

SCOZIA-REPUBBLICA CECA 1-0 [6′ Fraser]

SLOVACCHIA-ISRAELE 2-3 [16′ Hamsik (S), 38′ Mak (S), 68′ Zahavi (I), 76′ Zahavi (I), 89′ Zahavi (I)]

TURCHIA-SERBIA 2-2 [22′ Milinkovic-Savic (S), 49′ Mitrovic rig. (S), 57′ Calhanoglu (T), 76′ Tufan (T)]

LEGA C

LITUANIA-ALBANIA 0-0

BIELORUSSIA-KAZAKISTAN 2-0 [36′ Yablonski, 93′ Yuzepchukh]

ESTONIA-ARMENIA 1-1 [8′ Hovhannisyan (A), 14′ Sappinen (E)]

GRECIA-KOSOVO 0-0

MACEDONIA DEL NORD-GEORGIA 1-1 [75′ Kvaratskhelia (G), 93′ Alioski rig. (M)]

MOLDAVIA-SLOVENIA 0-4 [8′ Lovric, 37′ Vuckic rig., 42′ Vuckic, 55′ Vuckic rig.]

