Nations League, Mbappé salva la Francia poi si fa male e può saltare l’Italia: Zidane vittoria con gaffe

Esordio con successo per i primi Bleu di Zizou, che superano la Turchia di Montella ma perdono Mbappé. Che gaffe di Zidane al momento degli inni nazionali

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Parte con una vittoria l’avventura sulla panchina della Francia di Zinedine Zidane, che supera la Turchia di Vincenzo Montella grazie a una rete di Kylian Mbappé. Pochi minuti dopo la rete, l’asso del Real Madrid è costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio che può mettere a rischio la sua presenza nelle prossime gare dei Blue, che il 2 ottobre prossimo affronteranno l’Italia di Roberto Mancini.

La prima Francia firmata Zizou

Nella prima da ct, Zidane sceglie il tridente di trequartisti Olise, Cherki, Dembélé alle spalle di Mbappé, e affida le chiavi del centrocampo ai due “italiani” Manu Koné e Adrien Rabiot. In porta c’è Mike Maignan, decisivo in più di un’occasione. L’avvio di Zizou, come rivelato da L’Equipe, regala però una mezza gaffe, con l’ex Juve e Real che raggiunge il campo al Kocaeli Stadium con qualche secondo di ritardo e con l’inno nazionale già ampiamente iniziato.

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Primo tempo in equilibrio

La partita vive di folate, con la prima vera azione degna di nota nel finale della prima frazione. La palla buona arriva sui piedi di Cherki, che da due passi si lascia murare dall’intervento dell’ex Juve e Atalanta, Demiral. Tocca poi a Olise e Rabiot sfiorare il gol senza fortuna. In avvio di ripresa, Maignan salva tutto con un miracolo sul colpo di testa di Yuksek, tutto solo in area.

Mbappé, gol e infortunio

Il vantaggio è nell’aria e, al 9’ trova si concretizza con una staffilata di Mbappé sulla bella imbucata di Olise. È, di fatto, l’ultima giocata della gara del talento del Real, che abbandona il campo per un problema al ginocchio. Nel finale, Çakir esce dall’area e tocca con il braccio sull’avanzata di Barcola e si prende il rosso dopo il controllo del Var.

Le altre gare della giornata

Nelle altre gare della giornata, la Georgia perde 1-0 contro l’Irlanda del Nord, Kvaratskhelia sbaglia un rigore, Shea Charles punisce i georgiani al 99’. Successo 2-0 per l’Armenia sulla Lettonia, grazie a Harutyunyan e Gharibyan A. Vincono 2-1 la Svezia, contro la Romania (Isak e Gyokeres, di Man il momentaneo pareggio), e il Montenegro, contro Cipro grazie alle reti di Krstovic e Osmajc ad annullare il vantaggio di Edwards. Chiudono il successo esterno dell’Ucraina sull’Ungheria (0-1, gol di Sikan) e il pareggio a reti bianche tra Polonia e Bosnia.