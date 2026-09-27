Tutto il programma della seconda giornata, con orari, diretta TV e streaming degli incontri in calendario

La UEFA Nations League entra nel vivo con la seconda giornata, pronta a regalare una nuova serie di sfide di grande interesse. Oggi riflettori puntati su Olanda-Serbia e Germania-Grecia, senza dimenticare Norvegia-Portogallo. Domani toccherà invece a Belgio-Francia, mentre l’Italia di Mancini tornerà in campo per affrontare la Turchia. Il programma si chiuderà martedì con altri due incroci di spessore: Spagna-Croazia e Inghilterra-Repubblica Ceca.

Nations League, dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Le gare dell’Italia in Nations League saranno trasmesse in chiaro su Rai 1 e disponibili anche in streaming su RaiPlay. Per seguire il resto della competizione, invece, sarà necessario essere abbonati a Sky. L’emittente proporrà una Diretta Gol no stop a partire dalle 18, per poi accompagnare gli spettatori anche nelle sfide delle 20:45. Le partite saranno distribuite tra Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e, per alcuni incontri, Sky Sport Arena. In streaming, infine, la Nations League sarà visibile per gli abbonati tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.

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Le partite di oggi, domenica 27 settembre

La Danimarca è subito chiamata a rialzare la testa dopo il 3-2 incassato contro la Norvegia. Di fronte ci sarà il Galles, reduce dalla sconfitta contro il Portogallo campione in carica, ma capace comunque di mettere in difficoltà i lusitani. Cerca riscatto anche la Serbia, partita con il piede sbagliato dopo il ko contro la Grecia di Douvikas, protagonista della rimonta. Il compito non sarà però semplice contro l’Olanda di Xavi, che all’esordio ha strappato un pareggio alla Germania di Klopp. I tedeschi proveranno ora a rifarsi contro la Grecia, già a quota tre punti.

Il piatto forte della domenica sarà però Norvegia-Portogallo. I norvegesi si confermano una delle nazionali più ostiche da affrontare, mentre i campioni in carica hanno iniziato il torneo con una vittoria. Spazio poi ad Austria-Kosovo, entrambe vittoriose all’esordio rispettivamente contro Israele e Irlanda, che si affronteranno a loro volta. La Lituania va invece a caccia del secondo successo consecutivo, mentre l’Azerbaigian è pronto a iniziare il proprio cammino nella League D. Chiude il quadro Gibilterra-Andorra.

Danimarca-Galles ore 18 / Serbia-Olanda ore 18 Sky Sport Uno, Sky Sport Germania-Grecia ore 20:45 / Norvegia-Portogallo ore 20:45 TV8, Sky Sport Uno Austria-Kosovo ore 18 / Israele-Irlanda ore 20:45 / Lituania-Azerbaigian ore 15 Sky Sport Calcio Gibilterra-Andorra ore 18 /

Le partite di domani, lunedì 28 settembre

Il Belgio di Van Bommel vuole dare continuità al successo conquistato contro l’Italia di Mancini e proverà a ripetersi anche contro la Francia di Zidane, reduce dal successo di misura sulla Turchia. Le due nazionali arrivano quindi nelle migliori condizioni alla sfida di cartello in programma a Bruxelles. Gli Azzurri, invece, saranno chiamati a reagire proprio contro la Turchia, in un confronto che mette di fronte due squadre ancora a caccia dei primi punti e con grande voglia di riscatto.

Occhi puntati anche sulla Georgia, intenzionata a lasciarsi alle spalle il ko dell’esordio contro l’Irlanda del Nord. Di fronte troverà l’Ucraina, che arriva dalla convincente vittoria ottenuta in trasferta contro l’Ungheria. Proprio Irlanda del Nord e Ungheria si affronteranno nell’altra sfida del girone. Il programma prosegue poi con Romania-Bosnia ed Erzegovina e Svezia-Polonia. Spazio anche alla League C, dove sono in calendario Armenia-Montenegro e Lettonia-Cipro.

Belgio-Francia ore 20:45 Sky Sport Uno Turchia-Italia ore 20:45 Rai 1 Georgia-Ucraina ore 18 Sky Sport Uno Irlanda del Nord-Ungheria ore 20:45 / Romania-Bosnia/Erzegovina ore 20:45 / Svezia-Polonia ore 20:45 / Armenia-Montenegro ore 18 / Lettonia-Cipro ore 18 /

Le partite di martedì 29 settembre

Anche il martedì propone un programma particolarmente ricco. Riflettori puntati su Repubblica Ceca-Inghilterra e sulla sfida tra Spagna e Croazia, quest’ultimo probabilmente l’incontro più atteso della giornata. In League B spazio invece a Slovenia-Macedonia del Nord e Scozia-Svizzera. Il calendario offre poi altre sfide interessanti, con la Finlandia impegnata contro la Bielorussia e la Moldavia contro le Isole Faroe. Completano il quadro Bulgaria-Estonia e Lussemburgo-Islanda, mentre scenderanno in campo anche San Marino contro l’Albania e la Slovacchia contro il Kazakistan.