La Nations League non si ferma. Riflettori puntati sul Portogallo, chiamato a confermarsi dopo il successo per 4-2 contro la Danimarca, ma anche sull’Olanda, che cerca punti pesanti contro la Serbia. Spazio inoltre a Grecia-Germania, altro incrocio delicato di un girone ancora apertissimo, mentre tra Lega B, C e D non mancano gli appuntamenti distribuiti tra il pomeriggio e la serata. E il programma non si esaurirà qui, perché tra lunedì e martedì arriveranno altre sfide di grande richiamo, a partire da Italia-Turchia fino a Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca. Di seguito, il calendario completo.
- Le partite di oggi, domenica 4 ottobre
- Le partite di domani, lunedì 5 ottobre
- Le partite di martedì 6 ottobre
Le partite di oggi, domenica 4 ottobre
Il programma di domenica 4 ottobre si apre alle 15 con Azerbaigian-Lituania. Alle 18 spazio invece a Kosovo-Austria e Malta-Andorra. Tutte le altre sfide principali sono in programma alle 20:45. Una delle partite più attese della domenica è senza dubbio Portogallo-Norvegia, in programma alle 20:45. I lusitani arrivano all’appuntamento a punteggio pieno dopo tre vittorie nelle prime tre giornate e vogliono difendere il primo posto del gruppo. L’ultimo successo è arrivato sul campo della Danimarca, battuta 4-2, mentre la Norvegia deve rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, arrivate proprio contro Portogallo e Galles. Nella gara d’andata i portoghesi si erano già imposti 2-1 a Oslo.
Alla stessa ora spazio anche a Olanda-Serbia. Gli Oranje hanno già battuto i serbi nella gara d’andata, imponendosi 2-1 in trasferta, e cercano ora il bis davanti al proprio pubblico. Occhi anche su Grecia-Germania, confronto pesantissimo per il Gruppo 2 di Lega A. La Grecia arriva alla quarta giornata davanti ai tedeschi e nella sfida d’andata era riuscita a imporsi 1-0 in Germania. I tedeschi, reduci dal successo per 2-0 contro la Serbia, sono però ancora pienamente in corsa. Scenderanno in campo anche Galles-Danimarca e Irlanda-Israele.
|Galles-Danimarca
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio
|Grecia-Germania
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Olanda-Serbia
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Portogallo-Norvegia
|ore 20:45
|Sky Sport Arena
|Kosovo-Austria
|ore 18
|Sky Sport Calcio
|Irlanda-Israele
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Azerbaigian-Lituania
|ore 15
|Diretta Gol
|Malta-Andorra
|ore 18
|Diretta Gol
Le partite di domani, lunedì 5 ottobre
La Nations League continuerà anche lunedì 5 ottobre. Per l’Italia sarà il momento di tornare davanti al proprio pubblico contro la Turchia, alle 20:45 al Dall’Ara di Bologna. Gli Azzurri arrivano alla sfida dopo il successo per 4-1 conquistato proprio contro la Nazionale di Montella e il pareggio per 1-1 contro la Francia. Dopo tre giornate l’Italia ha quattro punti ed è ancora in corsa sia per la permanenza in Lega A sia per le prime due posizioni del girone. Nella stessa serata si giocheranno anche Francia-Belgio e Bosnia-Erzegovina-Polonia.
|Francia-Belgio
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio
|Italia-Turchia
|ore 20:45
|Rai 1
|Bosnia-Erzegovina-Polonia
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Irlanda del Nord-Georgia
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Romania-Svezia
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Ucraina-Ungheria
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Cipro-Lettonia
|ore 18
|Diretta Gol
|Montenegro-Armenia
|ore 20:45
|Diretta Gol
Le partite di martedì 6 ottobre
Martedì 6 ottobre sarà invece il turno del Gruppo A3. Tra le partite più interessanti spicca Croazia-Spagna, ritorno della sfida giocata appena pochi giorni fa e vinta nettamente 4-1 dalle Furie Rosse. La Spagna ha iniziato il torneo con due successi, battendo prima l’Inghilterra 3-2 e poi proprio la Croazia, mentre i croati avevano esordito con la vittoria per 2-1 in Repubblica Ceca. Grande attenzione anche su Inghilterra-Repubblica Ceca. Le due Nazionali si sono già affrontate il 29 settembre, quando gli inglesi hanno vinto 2-0 in trasferta. Per la squadra di Tuchel sarà quindi l’occasione di dare continuità a quel risultato e restare agganciata alla corsa nel gruppo. Di seguito, tutte le sfide del martedì.
|Croazia-Spagna
|ore 20:45
|Sky Sport Calcio
|Inghilterra-Repubblica Ceca
|ore 20:45
|Sky Sport Arena
|Scozia-Slovenia
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Svizzera-Macedonia del Nord
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Kazakistan-Faeroerne
|ore 16
|Diretta Gol
|Albania-San Marino
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Bielorussia-Finlandia
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Estonia-Islanda
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Lussemburgo-Bulgaria
|ore 20:45
|Diretta Gol
|Moldavia-Slovacchia
|ore 20:45
|Diretta Gol