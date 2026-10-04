Tra le sfide più attese spiccano gli impegni delle grandi Nazionali, con un programma ricco fino a martedì

La Nations League non si ferma. Riflettori puntati sul Portogallo, chiamato a confermarsi dopo il successo per 4-2 contro la Danimarca, ma anche sull’Olanda, che cerca punti pesanti contro la Serbia. Spazio inoltre a Grecia-Germania, altro incrocio delicato di un girone ancora apertissimo, mentre tra Lega B, C e D non mancano gli appuntamenti distribuiti tra il pomeriggio e la serata. E il programma non si esaurirà qui, perché tra lunedì e martedì arriveranno altre sfide di grande richiamo, a partire da Italia-Turchia fino a Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca. Di seguito, il calendario completo.

Le partite di oggi, domenica 4 ottobre

Il programma di domenica 4 ottobre si apre alle 15 con Azerbaigian-Lituania. Alle 18 spazio invece a Kosovo-Austria e Malta-Andorra. Tutte le altre sfide principali sono in programma alle 20:45. Una delle partite più attese della domenica è senza dubbio Portogallo-Norvegia, in programma alle 20:45. I lusitani arrivano all’appuntamento a punteggio pieno dopo tre vittorie nelle prime tre giornate e vogliono difendere il primo posto del gruppo. L’ultimo successo è arrivato sul campo della Danimarca, battuta 4-2, mentre la Norvegia deve rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, arrivate proprio contro Portogallo e Galles. Nella gara d’andata i portoghesi si erano già imposti 2-1 a Oslo.

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Alla stessa ora spazio anche a Olanda-Serbia. Gli Oranje hanno già battuto i serbi nella gara d’andata, imponendosi 2-1 in trasferta, e cercano ora il bis davanti al proprio pubblico. Occhi anche su Grecia-Germania, confronto pesantissimo per il Gruppo 2 di Lega A. La Grecia arriva alla quarta giornata davanti ai tedeschi e nella sfida d’andata era riuscita a imporsi 1-0 in Germania. I tedeschi, reduci dal successo per 2-0 contro la Serbia, sono però ancora pienamente in corsa. Scenderanno in campo anche Galles-Danimarca e Irlanda-Israele.

Galles-Danimarca ore 20:45 Sky Sport Calcio Grecia-Germania ore 20:45 Diretta Gol Olanda-Serbia ore 20:45 Diretta Gol Portogallo-Norvegia ore 20:45 Sky Sport Arena Kosovo-Austria ore 18 Sky Sport Calcio Irlanda-Israele ore 20:45 Diretta Gol Azerbaigian-Lituania ore 15 Diretta Gol Malta-Andorra ore 18 Diretta Gol

Le partite di domani, lunedì 5 ottobre

La Nations League continuerà anche lunedì 5 ottobre. Per l’Italia sarà il momento di tornare davanti al proprio pubblico contro la Turchia, alle 20:45 al Dall’Ara di Bologna. Gli Azzurri arrivano alla sfida dopo il successo per 4-1 conquistato proprio contro la Nazionale di Montella e il pareggio per 1-1 contro la Francia. Dopo tre giornate l’Italia ha quattro punti ed è ancora in corsa sia per la permanenza in Lega A sia per le prime due posizioni del girone. Nella stessa serata si giocheranno anche Francia-Belgio e Bosnia-Erzegovina-Polonia.

Francia-Belgio ore 20:45 Sky Sport Calcio Italia-Turchia ore 20:45 Rai 1 Bosnia-Erzegovina-Polonia ore 20:45 Diretta Gol Irlanda del Nord-Georgia ore 20:45 Diretta Gol Romania-Svezia ore 20:45 Diretta Gol Ucraina-Ungheria ore 20:45 Diretta Gol Cipro-Lettonia ore 18 Diretta Gol Montenegro-Armenia ore 20:45 Diretta Gol

Le partite di martedì 6 ottobre

Martedì 6 ottobre sarà invece il turno del Gruppo A3. Tra le partite più interessanti spicca Croazia-Spagna, ritorno della sfida giocata appena pochi giorni fa e vinta nettamente 4-1 dalle Furie Rosse. La Spagna ha iniziato il torneo con due successi, battendo prima l’Inghilterra 3-2 e poi proprio la Croazia, mentre i croati avevano esordito con la vittoria per 2-1 in Repubblica Ceca. Grande attenzione anche su Inghilterra-Repubblica Ceca. Le due Nazionali si sono già affrontate il 29 settembre, quando gli inglesi hanno vinto 2-0 in trasferta. Per la squadra di Tuchel sarà quindi l’occasione di dare continuità a quel risultato e restare agganciata alla corsa nel gruppo. Di seguito, tutte le sfide del martedì.

Croazia-Spagna ore 20:45 Sky Sport Calcio Inghilterra-Repubblica Ceca ore 20:45 Sky Sport Arena Scozia-Slovenia ore 20:45 Diretta Gol Svizzera-Macedonia del Nord ore 20:45 Diretta Gol Kazakistan-Faeroerne ore 16 Diretta Gol Albania-San Marino ore 20:45 Diretta Gol Bielorussia-Finlandia ore 20:45 Diretta Gol Estonia-Islanda ore 20:45 Diretta Gol Lussemburgo-Bulgaria ore 20:45 Diretta Gol Moldavia-Slovacchia ore 20:45 Diretta Gol

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