Nations League: Olanda-Italia, le probabili formazioni

Dopo il pareggio con la Bosnia nella gara inaugurale del girone 1 della Lega A di Nations League, l’Italia torna in campo per sfidare, ad Amsterdam, l’Olanda. Per gli Azzurri obbligatorio vincere per provare la fuga nel girone.

Possibile turnover per Mancini che dovrebbe inserire Chiellini dal primo minuto. Spazio, dall’inizio, anche a Zaniolo e Kean. In casa Orange, Lodeweges dovrebbe confermare la stessa squadra che ha battuto la Polonia.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Kean. All. Mancini

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Veltman, Ake; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Promes. All. Lodeweges

OMNISPORT | 07-09-2020 07:22