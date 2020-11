Nations League, Pellegri lascia il ritiro azzurro

Pietro Pellegri sarà indisponibile per le prossime due gare della Nazionale Italiana, impegnata prima contro la Polonia e poi contro la Bosnia Erzegovina, in gare valevoli per l’edizione 2020/21 della UEFA Nations League.

Lo ha comunicato l’ufficio stampa della FIGC. Il 19enne attaccante genovese lascerà nelle prossime ore il ritiro azzurro di Coverciano e farà ritorno nel suo club di appartenenza, il Monaco, per le cure del caso.

Non è ancora stato rivelato il tipo di infortunio di Pellegri, anche se il giocatore purtroppo è ormai abituato ad avere continui problemi fisici. Contro l’Estonia, Evani lo aveva lanciato nel secondo tempo per uno spezzone di partita.

Per la rosa a disposizione del vice tecnico azzurro, Alberico Evani, è prevista quest’oggi un’unica seduta di allenamento che verrà svolta all’interno del Centro tecnico federale alle porte di Firenze.

OMNISPORT | 13-11-2020 12:12