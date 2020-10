Nations League: Polonia-italia, probabili formazioni

L’Italia è pronta a scendere in campo a Danzica (dove sono attesi non meno di 8000 spettatori) per la prima delle due sfide di Nations League (il 14, a Bergamo, la partita contro l’Olanda).

Ancora qualche dubbio di formazione per Mancini che dovrebbe schierare Kean, Chiesa e Immobile nel tridente offensivo. In difesa, Chiellini punta ad esserci. A centrocampo spazio a Verratti.

Polonia con tantissimi giocatori che militano nel nostro campionato (non ci sarà Zielinski, fermato dal Covid-19). Il pericolo numero uno resta l’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3) Probabile formazione: G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Chiesa. All. Mancini

POLONIA (4-3-1-2) Probabile formazione: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik. All. Brzeczek

OMNISPORT | 11-10-2020 08:20