Nations League, promossi e bocciati: i verdetti

Con la conclusione dell’ultima giornata della fase a gironi della Nations League, ecco tutti i verdetti delle quattro Leghe:

LEGA A

Alla Final Four: Italia, Belgio, Francia e Spagna

Restano in A: Olanda, Polonia, Danimarca, Inghilterra, Portogallo, Croazia, Germania

Retrocedono in Lega B: Bosnia-Erzegovina, Islanda, Svezia

Da chiarire la posizione di Ucraina e Svizzera, il cui match è stato rinviato per i numerosi casi di coronavirus nella nazionale ex sovietica.

LEGA B

Promosse in Lega A: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Galles

Restano in B: Norvegia, Romania, Scozia, Israele, Russia, Serbia, Finlandia, Irlanda

Retrocedono in Lega C: Irlanda del Nord, Slovacchia, Turchia, Bulgaria

LEGA C

Promosse in Lega B: Montenegro, Armenia, Slovenia, Albania

Restano in C: Lussemburgo, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Georgia, Grecia, Kosovo, Bielorussia, Lituania

Ai playout: Cipro, Estonia, Moldavia, Kazakistan

LEGA D

Promosse in Lega C: Far Oer, Gibilterra

Restano in D: Malta, Lettonia, Andorra, Liechtenstein, San Marino

OMNISPORT | 18-11-2020 23:04