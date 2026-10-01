Dopo due giornate Italia, Germania, Croazia e Danimarca sono terze: col regolamento attuale, due quarte di Lega A retrocedono direttamente in B

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Appena due giornate di Nations League non bastano per tracciare un bilancio dell’andamento delle big, ma con solo quattro partite rimaste e pochi punti a disposizione, c’è chi ha fatto scattare l’allarme. Dopo il primo blocco di partite di fine settembre, diverse nazionali di prima fascia si trovano nella metà bassa dei gironi di Lega A, Italia compresa. Quest’anno il rischio è più concreto del solito, fato il cambio di regolamento della UEFA. Dal 28/29 la Nations League passerà da quattro a tre leghe e, per accompagnare la transizione, il sistema di promozioni e retrocessioni dell’edizione 26/27 è stato modificato. Ecco come funziona e chi rischia davvero.

Nations League, il regolamento su promozioni e retrocessioni

Ogni lega è divisa in quattro gironi da quattro squadre, tra i due gironi della Lega D composti da tre squadre ciascuno. In Lega A le prime due di ogni girone vanno ai quarti di finale, in programma a marzo 2027, e restano nella massima divisione. Per le terze contano i punti racimolati: le due migliori terze restano in Lega A, le due peggiori vanno allo spareggio, ma non perdono lo status di teste di serie al sorteggio delle qualificazioni all’Europeo. Anche tra le quarte si fa la stessa distinzione: le due migliori si giocano la permanenza negli spareggi, le due peggiori retrocedono direttamente in Lega B. Gli spareggi Lega A/B si disputeranno dal 25 al 30 marzo 2027 contro le quattro seconde classificate della Lega B.

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In Lega B le prime di ogni girone salgono in Lega A e le seconde vanno agli spareggi. Le terze restano in Lega B senza passare dagli spareggi. Le quarte devono invece affrontare le seconde di Lega C per non retrocedere.

Lega A, Italia e Germania nel gruppo a rischio

Nel gruppo A1 comanda la Francia a punteggio pieno con 6 punti. Seguono Belgio e Italia a quota 3 e la Turchia a zero. Gli Azzurri hanno perso 0-2 all’esordio all’Olimpico contro il Belgio, poi hanno conquistato i primi tre punti con il 4-1 di Bursa firmato da Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La differenza reti generale è la stessa del Belgio, ma in Nations League, in caso di arrivo a pari punti, si guardano prima gli scontri diretti. Per questo oggi i belgi sono davanti. Se la parità persiste, contano la differenza reti e i gol segnati negli scontri diretti, poi la differenza reti generale. L’occasione per ribaltare tutto arriverà il 15 novembre a Bruxelles: per scavalcare con certezza il Belgio negli scontri diretti, all’Italia servirà vincere con almeno tre gol di scarto. Prima però c’è la trasferta in Francia del 2 ottobre e la sfida contro la Turchia del 5.

La situazione più delicata è quella della Germania. Nel gruppo A2 è terza con un solo punto, dietro a Grecia (6) e Olanda (4), e davanti soltanto alla Serbia. Nel gruppo A3 la Spagna vola dopo aver battuto 4-1 la Croazia, con una doppietta di Yamal. Inghilterra e Croazia inseguono a 3 punti, la Repubblica Ceca è ancora a zero. Nel gruppo A4 il Portogallo è primo con 6 punti, nonostante il caso Ronaldo, mentre Norvegia e Danimarca sono appaiate a 3 e il Galles è fermo a zero.

Con i numeri di oggi, Germania e Croazia sarebbero le due terze con il punteggio peggiore e quindi andrebbero allo spareggio. Italia e Danimarca sono appaiate. Tra le quarte, Turchia e Galles sarebbero retrocesse direttamente.

Lega B, chi rischia lo spareggio con la Lega C

In Lega B non ci sono retrocessioni dirette, ma l’ultimo posto porta a uno spareggio con la Lega C. Nel gruppo B1 guida la Svizzera con 6 punti, davanti a Slovenia (4), Scozia (1) e Macedonia del Nord (0). Nel gruppo B2 Irlanda del Nord e Ucraina hanno 4 punti, mentre Georgia e Ungheria sono ferme a 1. Nel gruppo B3 l’Austria è prima a punteggio pieno, seguita da Kosovo e Irlanda a 3 punti, con Israele ultimo a zero. Nel gruppo B4 la Svezia comanda con 6 punti davanti a Bosnia (4), Polonia (1) e Romania (0).

Ungheria e Romania oggi sarebbero costrette allo spareggio con la Lega C. Polonia e Scozia, terze nei rispettivi gironi, per ora sarebbero salve, ma sono lontanissime dalla zona promozione.