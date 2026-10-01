Nations League: Ramos trascina il Portogallo mentre Hojlund celebra Ronaldo. Prima gioia per la Germania di Klopp, Norvegia flop

Alla prima senza Cristiano Ronaldo il Portogallo vince grazie a Goncalo Ramos, mentre la Germania trova la prima vittoria del nuovo ciclo Klopp e la Grecia si conferma la rivelazione di questa Nations League sfiorando il successo contro l'Olanda

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Il Portogallo si mette subito alle spalle l’addio tumultuoso di Cristiano Ronaldo grazie a un’ottima prestazione di Goncalo Ramos, ma a non far dimenticare CR7 ci pensa l’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, che ha festeggiato con il celebre “Sium” la rete che ha illuso la Danimarca. Arriva finalmente la prima vittoria di Jurgen Klopp da ct della Germania, mentre la Norvegia incappa nella seconda sconfitta consecutiva e la Grecia si conferma una delle nazionali rivelazione di questa Nations League grazie al pareggio contro l’Olanda.

Ramos guida il primo Portogallo senza CR7 contro la Danimarca di Hojlund

Alla prima gara senza Cristiano Ronaldo dopo la sua fuga dalla Nazionale, a prendersi la scena nella sfida contro la Danimarca è stato Goncalo Ramos, che ha ereditato proprio il ruolo di prima punta da CR7. L’attaccante del Milan ha infatti trascinato il Portogallo alla vittoria servendo prima l’assist per il gol di Joao Cancelo che ha sbloccato l’incontro e poi firmando la rete del 2-1 dopo il momentaneo pareggio a opera dell’ex Sampdoria Mikkel Damsgaard. A chiudere l’incontro ci pensano poi Vitinha e Joao Felix, che fissano il risultato sul definitivo 4-2 in favore dei lusitani dopo il secondo pareggio danese firmato dal centravanti del Napoli Hojlund, che ha deciso di omaggiare Cristiano Ronaldo copiando il suo celebre “Sium” nell’esultare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima gioia per Klopp alla guida della Germania

Dopo il pareggio all’esordio contro l’Olanda e la sconfitta a sorpresa contro la Grecia è finalmente arrivata la prima vittoria per Klopp sulla panchina della Germania, che ha battuto 2-0 la Serbia. A sbloccare l’incontro è stato Tom Bischof, richiamato dal nuovo ct dopo la sola presenza in nazionale maggiore collezionata nel 2025, mentre a chiudere definitivamente il match ci ha pensato Florian Wirtz.

La Grecia continua a sorprendere

Chi invece continua a sorprendere è la Grecia, che dopo le vittorie su Serbia e Germania è andata a un passo dalla vittoria anche contro l’Olanda. Gli ellenici erano infatti riusciti a portarsi avanti di due reti grazie ai gol di Ioannidis e di Masouras nel primo tempo. Nella seconda grazie è però uscita la formazione Oranje, che ha prima accorciato le distanze con un colpo di testa del proprio capitano Van Dijk e poi trovato il pareggio nei minuti finali grazie a Reijnders.

Norvegia flop contro il Galles

Seconda sconfitta consecutiva per la Norvegia dopo il 2-1 rimediato contro il Portogallo. Una sconfitta ancora cocente essendo arrivata contro il Galles, un’avversaria di gran lunga inferiore sulla carta. A condannare gli scandinavi – che si erano portati avanti Bobb, salvo poi farsi rimontare da James – è stato il difensore del Bologna Heggem, che si è fatto espellere a inizio secondo tempo, regalando una punizione ai gallesi poi trasformata da Neco Williams per il definitivo 2-1 in favore dei britannici.