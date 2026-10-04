Dai gol di Gonçalo Ramos, Hojlund e Koopmeiners all’espulsione di Conceicao: la domenica di Nations League parla italiana. E brilla anche Zhegrova. Klopp stecca di nuovo

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La Nations League parla italiano. Gonçalo Ramos cancella Cristiano Ronaldo e mette le ali al Portogallo, prima squadra a staccare il pass per i quarti. L’attaccante del Milan è sempre più una sentenza. Proprio come Hojlund, ancora una volta decisivo con la Danimarca. L’ex Atalanta dimostra di essere perfettamente a suo agio in nazionale e chissà che Allegri non decida di cambiare qualcosa nel suo Napoli per permettergli di esprimere al massimo le sue potenzialità. Sorride a metà Spalletti: Zhegrova brilla con il Kosovo. Segna anche Koopmeiners, ma Conceicao perde la testa e si fa espellere da Mariani.

Portogallo-Norvegia: Ramos ancora una volta decisivo

C’è un Portogallo anche senza Cristiano Ronaldo. E la squadra di Jorge Jesus lo dimostra al Dragão contro l’irriconoscibile Norvegia di Haaland. Botta e risposta con due gol bellissimi: al 36’ scandinavi in vantaggio con la conclusione di Ajer, risponde l’ex Inter e Juventus Cancelo con un’altra perla.

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A decidere la partita è la coppia più on fire dei lusitani, tutta in salsa rossonera: assist di João Felix e tap-in di Gonçalo Ramos. L’attaccante del Milan è al terzo sigillo di fila, consentendo così alla sua nazionale di centrare la qualificazione matematica ai quarti di finale di Nations League grazie ai 12 punti conquistati nelle prime quattro gare.

Follia Conceicao: Mariani lo espelle

A rovinare la serata magica del Portogallo ci ha pensato l’esterno della Juventus Francisco Conceicao, che nel finale di partita ha rimediato due cartellini gialli dall’arbitro italiano Mariani. Dopo un primo giallo ricevuto a causa di un gesto irrispettoso nei confronti del direttore di gara, il figlio d’arte ha ironicamente mostrato il pollice alto al fischietto romano. Inevitabile la seconda sanzione nei confronti del calciatore bianconero, costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo verde.

Ma Spalletti sorride con Koopmeiners e Zhegrova

Zhegrova manda un altro messaggio a Spalletti. L’ex Lille è rimasto in campo 81’ nella sfida che il Kosovo ha pareggiato 1-1 contro l’Austria, confezionando uno straordinario assist per il compagno di squadra Asllani. Rimasto in campo 81’, Zhegrova si candida sempre più a un posto da titolare con la Juventus.

Ottime notizie anche da Koopmeiners, che Xavi ha schierato titolare nel ruolo di trequartista in Olanda-Serbia. Teun ha sbloccato il match al 31’, beffando il portiere del Napoli Milinkovic-Savic direttamente da un calcio di punizione battuto da posizione defilata. Dopo il pareggio di Cvetkovic, gli Oranje hanno vinto grazie al gol realizzato da Zirkzee, da tempo obiettivo di mercato dei bianconeri.

Sentenza Hojlund, altro flop di Klopp

Terzo gol in quattro partite per Hojlund. L’attaccante del Napoli è rinato con la Danimarca: suo il rigore con cui i biancorossi hanno espugnato il campo del Galles. Ancora problemi in attacco per la Germania. Contro la rivelazione Grecia, l’undici di Klopp non va oltre lo 0-0: annullato un gol a Burkardt per un fallo precedente a centrocampo. La decisione del VAR ha fatto storcere non poco il naso alla Germania. Trenta minuti in campo per lo juventino Woltemade.

Nations League, risultati:

Galles-Danimarca 0-1

Grecia-Germania 0-0

Olanda-Serbia 2-1

Portogallo-Norvegia 2-1

Kosovo-Austria 1-1

Irlanda-Israele 1-1

Azerbaigian-Lituania 1-0

Manta-Andorra 1-0

Nations League, le classifiche: