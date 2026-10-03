Yamal e Rodri lanciano la Spagna, che però poi si addormenta e rischia di subire la rimonta della Repubblica Ceca, stroncata però dall'arbitro

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Sa solo vincere la Spagna, che dopo la vittoria del Mondiale nordamericano ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva in Nations League grazie al successo per 3-1 sulla Repubblica Ceca. Un successo arrivato però anche col contributo dell’arbitro, che ha primo annullato la rete del 2-2 per un fallo (molto dubbio) e poi espulso per somma di ammonizioni Ladislav Krejci per una trattenuta tutt’altro che vistosa. Vittorie anche per Svizzera e Scozia, che hanno battuto rispettivamente Slovenia e Macedonia del Nord.

La Spagna rischia contro la Repubblica Ceca

Bastano solamente 6’ alla Spagna per far valere la propria superiorità con la Repubblica Ceca. L’azione parte dal solito Dani Olmo, che serve Yamal, il quale si sposta il pallone e dai 16 metri va a segno. Dopo la rete di quello che potrebbe essere il prossimo Pallone d’Oro ecco che arriva quello dell’ultimo iberico capace di conquistare il prestigioso premio, ovvero Rodri, che raccoglier il secondo assist di Olmo per trafiggere Kinsky e permettere alle Furie Rosse di rientrare negli spogliatoi con due gol di vantaggio.

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Al rientro in campo la Spagna però si presenta meno combattiva e un po’ troppo rilassata, permettendo agli avversari di accorciare con Slama. A questo punto la Repubblica Ceca inizia a crederci e prende d’assalto le Furie Rosse fino a trovare la seconda rete sugli sviluppi di un calcio piazzato grazie a una papera di Raya che si lascia scappare il pallone dalle mani. Il gol viene però annullato dall’arbitro per una trattenuta (molto leggera) ai danni di Le Normand a inizio azione, facendo scatenare le polemiche. Successivamente il giudice di gara estrae il secondo giallo (un po’ severe) nei confronti di Krejci, condannando definitivamente la Repubblica Ceca che nel finale subisce la rete di Merino per il definitivo 3-1.

Bowie trascina la Scozia contro la Macedonia del Nord

Prima vittoria in questa Nations League per la Scozia, che ha battuto per 2-0 la Macedonia del Nord in un match dall’avvio…particolare. Pochi minuti dopo il fischio d’inizio infatti l’arbitro è stato costretto a interrompere il gioco per alcuni istante in seguito all’invasione di campo da parte di un cane, che dopo aver “dribblato” i giocatori ha lasciato da solo il rettangolo di gioco. Prima di queste breve e simpatica interruzione in realtà era già arrivato il gol del vantaggio degli scozzesi, saliti sull’1-0 grazie alla rete dell’attaccante del Sassuolo Bowie. A chiudere i conti ci ha pensato poi McGinn dal dischetto, evitando alla Scozia di soffrire troppo nel finale in inferiorità numerica vista l’espulsione di McKenna.

La Svizzera rimonta la Slovenia

Si conferma leader del gruppo 1 nella Lega B invece la Svizzera, che dopo un avvio da incubo con tanto di rete subita da Vipotnik dopo appena 2′ ha ribaltato l’incontro con la Slovenia. Gli elvetici hanno prima trovato la rete del pareggio al 10′ grazie a un’autorete di Erik Janza e poi trovato la rete del definitivo 2-1 con l’ex Bologna Dan Ndoye. Novanta minuti in campo per i “milanesi” Manuel Akanji e Ardon Jashari.