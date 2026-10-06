Nations League: Spagna, Merino si alza dalla panchina e ribalta la Croazia. Kane fa 91 con l’Inghilterra, San Marino beffato

Il centrocampista dell’Arsenal si conferma il “super-sub” dei campioni del mondo con una doppietta. Il centravanti del Bayern continua a segnare con i Tre Leoni

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Spagna non si ferma: dopo un pessimo primo tempo, chiuso in svantaggio contro la Croazia, i campioni del mondo ribaltano il punteggio grazie alla doppietta di Merino, entrato come al solito dalla panchina. Bene l’Inghilterra, trascinata da Kane, arrivato a quota 91 reti in nazionale. Nelle altre serie San Marino sfiora l’impresa, l’Albania lo batte al 93’.

Merino trascina la Spagna, Kane fa 91 con l’Inghilterra

Nella girone 1 della serie A della Nations League vince in rimonta la Spagna, che nel primo tempo fatica contro la Croazia ma poi ribalta la gara grazie al solito Merino, restando a punteggio pieno. Balcanici in vantaggio col tap-in dell’eterno Perisic. Dopo un primo tempo orrendo – anche da parte di Yamal – i campioni del mondo cambiano passo nella ripresa: Merino, entrato dalla panchina, prima pareggia e poi porta in vantaggio gli iberici con due letali inserimenti in area. Tra i due gol l’uscita di Modric (fuori al 66’) e l’espulsione di Perisic all’80’.

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Al secondo posto del girone allunga l’Inghilterra che domina contro la Repubblica Ceca trascinata da Kane: dopo il goffo autogol di Coufal, l’Uragano si scatena con una doppietta, toccando quota 91 reti in 125 presenze (raggiunta la leggenda Shilton) con la Nazionale dei Tre Leoni.

Classifica: Spagna 12, Inghilterra 9, Croazia 3, Repubblica Ceca 0.

Svizzera in fuga, la Scozia naufraga

Nel girone 1 della serie B la Svizzera scappa via grazie al 3-0 ai danni della Macedonia del Nord, affondata dalle reti di Rieder, Mazambi (ma che papera del portiere Dimitrievski) e dell’ex Bologna Ndoye. Il successo più importante è però quello della Slovenia, che rimonta e batte la Scozia a Glasgow: Tartan Army avanti con Christie, poi nella ripresa Matko e Sturm ribaltano il risultato e portano la propria nazionale al secondo posto solitario.

Classifica: Svizzera 12, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0.

San Marino beffato in Albania

Nel girone 1 della serie C sfiora l’impresa San Marino, battuta solo su rigore al 93’ dall’Albania, che guadagna il primato solitario. L’ex Inter Asllani il protagonista per la nazionale del c.t. Maran: prima sblocca la gara con un gran tiro da fuori, poi dopo il pareggio di Lazzari (primo gol sammarinese della stagione) trasforma il penalty decisivo – assegnato dopo la Var review – nei minuti di recupero. Al secondo posto c’è la Bielorussia, che batte la Finlandia.

Nel girone 3 in fuga la Slovacchia grazie al 2-0 in Moldova, raggiunta a 4 punti delle Far Oer che ferma sul pari il Kazakistan(2-2). Nel gruppo 4 Islanda ed Estonia si bloccano sullo 0-0, così la Bulgaria ne approfitta e battendo il Lussemburgo (2-0) torna in corsa per la promozione.

Classifica Girone 1: Albania 9, Bielorussia 7, Finlandia 7, San Marino 1.

Classifica Girone 3: Slovacchia 10, Far Oer 4, Moldova 4, Kazakistan 2.

Classifica Girone 4: Islanda 8, Estonia 6, Bulgaria 4, Lussemburgo 3.