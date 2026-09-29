I campioni del mondo danno spettacolo trascinati dalla propria stella, ma il pubblico del Sanchez Pizjuan rende omaggio al fuoriclasse del Milan. Prima vittoria dei Tre Leoni

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Spagna viaggia a punteggio pieno in Nations League grazie al 4-1 sulla Croazia segnato dalla doppietta di Yamal: a fare notizia, però, è anche l’omaggio del pubblico di Siviglia a Modric, vecchio rivale del team di casa con la maglia del Real Madrid. Nello stesso girone si sblocca l’Inghilterra, nella Lega B brilla la Svizzera.

Yamal lancia la Spagna, applausi per Modric

La Spagna viaggia a punteggio pieno nel girone 3 della Lega A grazie al successo sulla Croazia, colpita già al 2’ da Yamal dopo una manovra avvolgente: i campioni del mondo vanno in gol con 26 tocchi dopo il calcio di inizio, senza far mai toccare palla alla squadra di Bilic. La Croazia pareggia col debuttante Beljo (al 28’), ma subito dopo Pubill rimette davanti la Spagna che poi dilaga col 3-1 di Yamal nella ripresa. Tra gli highlights della gara la standing ovation e il lungo applauso riservati dal pubblico di Siviglia a Modric, entrato all’81’: una dimostrazione di amore per una stella del calcio da parte del pubblico andaluso, che non ha dimenticato le prodezze del 41enne con la maglia del Real Madrid. Nel finale Nico Williams fissa il punteggio sul 4-1.

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Nello stesso girone si sblocca l’Inghilterra, che passa in casa della Repubblica Ceca grazie all’incornata di Gordon al 47’. Poi Kane fa 2-0 segnando l’81° gol in nazionale in 116 presenze.

Classifica: Spagna 6, Inghilterra 3, Croazia 3, Repubblica Ceca 0.

La Svizzera decolla nella Lega B

Nel girone 1 della Lega B vola la Svizzera con l’ex Torino Ricardo Rodriguez, che su punizione sblocca l’incontro con la Scozia e capitalizza al massimo l’espulsione di Hendrey per fallo da ultimo uomo, determinata dal Var. Orfana di McTominay, la Tartan Army naufraga colpita anche da Elvedi e Amdouni e si vede staccata in classifica dalla Slovenia: Lovric, centrocampista dell’Udinese, apre la sfida con la Macedonia del Nord, battuta poi 2-0.

Classifica: Svizzera 6, Slovenia 4, Scozia 1, Macedonia del Nord 0.

Lega C: esultano Albania, Slovacchia e Islanda

Nella Lega C l’Albania prende la testa solitaria del girone 1 grazie alla vittoria per 3-0 a San Marino e al pareggio per 0-0 gra Finlandia e Bielorussia. Nel girone 3, invece, scappa la Slovacchia di Lobotka, che passa in vantaggio con Sauer e si fa raggiungere dal Kazakistan, in rete con una prodezza di Karimov: nel finale, però, Hancko realizza il gol partita. Nell’altra gara del girone pareggio 1-1 tra Far Oer e Moldavia. Nel gruppo 4, infine, l’Islanda festeggia la prima vittoria grazie al 3-0 sul Lussemburgo e si ritrova sola in testa anche grazie al pareggio senza gol tra Estonia e Bulgaria.

Classifica Girone 1: Albania 6, Finlandia 4, Bielorussia 1, San Marino 0.

Classifica Girone 3: Slovacchia 6, Far Oer 2, Kazakistan 1, Moldavia 1.

Classifica Girone 4: Islanda 4, Lussemburgo 3, Estonia 2, Bulgaria 1.