Nations League, De Bruyne trascina il Belgio, brillano Adzic e Alajbegovic, incubo Dragusin: Lewandowski cala il tris

Serata con grandi firme "italiane" quella valevole per il terzo turno di Nations League dei Gruppi A, F, H, J e K

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Terza serata per i Gruppi A (quello dell’Italia), F, H, J e K di Nations League, che regalano gol e spettacolo con protagonisti molti giocatori della nostra Serie A.

De Bruyne da favola, che messaggio ad Allegri

Tra questi c’è certamente Kevin De Bruyne, che trascina il Belgio contro la Turchia siglando una doppietta personale nel 3-0 completato dal solito Romelu Lukaku. Per il centrocampista del Napoli, due reti capolavoro per affossare la nazionale guidata in panchina da un Vincenzo Montella sempre più in bilico. Belgio secondo in classifica con due punti di vantaggio sull’Italia, battuta all’esordio.

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Kvara impalpabile e ko, tris Irlanda del Nord

Nel Gruppo F, l’Irlanda del Nord strapazza 0-3 l’Ucraina grazie alla doppietta di Brown intervallata dalla marcatura di Price e si prende il primato solitario in classifica staccando proprio gli ucraini. Nell’altra gara del girone, non sbaglia l’Ungheria, che affossa la Georgia di Kvaratskhelia grazie alla rete di Kerzek a dieci minuti dal riposo. Tre punti e aggancio al secondo posto della graduatoria.

Alajbegovic risponde a Gyokeres, Dragusin da incubo

Nel Gruppo H, si parla tanto “italiano”. Nello scontro tra le prime della classe, non si fanno male Bosnia e Svezia che chiudono in parità 1-1 grazie alle reti Gyokeres e dello juventino Alajbegovic. Show, invece, della Polonia che chiude 6-0 la sfida in casa contro la Romania, tradita da Dragusin, espulso al 22’. Lewandowski ne fa tre aprendo e chiudendo le danze, nel mezzo, spazio all’autogol di Ghita e alle reti di Zielinski e Bednarek.

Adzic show a Riga, Cipro c’è

Con il successo in Lettonia, il Montenegro resta al comando nel Gruppo J con tre vittorie su tre. Sulla sfida dello Skonto Stadium di Riga c’è la firma di Adzic, che conferma l’ottimo periodo di forma con la doppietta decisiva. Valida solo per le statistiche la rete di Strods all’82’ che fissa il definitivo 1-2. Nell’altra gara della serata, Cipro sfrutta il fattore campo e vince 2-0 contro l’Armenia resistendo per oltre 35’ in inferiorità numerica per il rosso a Pileas. I gol vittoria arrivano nella prima mezz’ora, con Konomis ad aprire e Kakoullis a chiudere.

Slovacchia stoppata nelle Fær Øer

Nel Gruppo K, infine, la Slovacchia pareggia 1-1 nelle Fær Øer e resta al comando con sette punti. Il vantaggio ospite arriva con l’autorete di Vatnhamar a un passo dal riposo. Nella ripresa, Justinussen fissa il pareggio. Salto in avanti importante per la Moldavia, che si impone 1-2 in Kazakistan e si prende momentaneamente il secondo posto in classifica. Cleșcenco e Popescu portano avanti i moldavi a cavallo dell’intervallo, Alip accorcia nel finale, ma non basta.