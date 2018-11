Nations League, tutti i verdetti

Si è conclusa la fase a gironi di Nations League. La prima edizione della nuova competizione Uefa per Nazioni si completerà il prossimo giugno, quando dal 5 al 9 si terrà la Final Four in Portogallo. Le Nazioni qualificate sono Inghilterra, Olanda, Portogallo e Svizzera.

Questi gli altri verdetti.

Promosse in Lega A: Ucraina, Svezia, Bosnia e Danimarca

Retrocesse in Lega B: Germania, Islanda, Polonia e Croazia

Promosse in Lega B: Scozia, Finlandia, Norvegia e Serbia

Retrocesse in Lega C: Slovacchia, Turchia, Irlanda del Nord e Irlanda

Promosse in Lega C: Georgia, Bielorussia, Kosovo, Macedonia

Retrocesse in Lega D: Estonia, Slovenia, Lituania e Cipro

SPORTAL.IT | 20-11-2018 23:55