Nazionale: Boniek attacca Balotelli

"Ho parlato con Sacchi dopo la partita e abbiamo concordato sul fatto che Balotelli non era preparato dal punto di vista fisico per una partita cosi' – ha dichiarato Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca ai microfoni di Radio Anch'io Sport – è colpa sua se non è pronto, quello che conta nel calcio è l'intelligenza nei confronti del resto della squadra e del campo".

L'ex attaccante di Juventus e Roma ha poi proseguito: "Mi dispiace per Balotelli, perché me lo ricordo in uno Juventus-Inter che era devastante, ma non l'ho visto preparato per certi sforzi a certi livelli. Un professionista non può presentarsi in queste condizioni perché non serve a niente. Poi io non manderei mai in campo un giocatore 15 chili in sovrappeso…".

SPORTAL.IT | 10-09-2018 12:40