Uno dei dati che salta più all’occhio dalle prime gare del nuovo Mancini-bis, racconta una Nazionale diversa dal passato: quattro partite, 23 giocatori schierati in campo, ben 17 club rappresentati ma nessuno di loro proviene da Juventus e Milan

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La nuova Italia di Roberto Mancini sta cambiando volto e gerarchie: Juventus e Milan, anche per mancanza di opzioni, sono sempre più ai margini, mentre altri club conquistano spazio nelle scelte del commissario tecnico.

Roberto Mancini guarda oltre le big

Per capire come sta cambiando l’Italia di Mancini basta guardare una statistica apparentemente secondaria. Nelle prime quattro gare della nuova gestione sono stati utilizzati 23 giocatori provenienti da ben 17 club diversi. Tra questi, però, non ce n’è nemmeno uno di Juventus o Milan.

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È un dato che sarebbe facile liquidare come una coincidenza. Ma osservato nel contesto del calcio italiano degli ultimi anni, racconta qualcosa di più: il talento azzurro non sembra più concentrato nelle due società che hanno sempre rappresentato una parte enorme del serbatoio della Nazionale.

La nuova Italia, almeno per ora, sta guardando altrove.

Inter e Atalanta i nuovi punti di riferimento

Se Juventus e Milan non compaiono, sono soprattutto Inter e Atalanta a emergere come blocchi della nuova Italia. I due club hanno fornito tre giocatori ciascuno tra quelli utilizzati da Mancini nelle prime quattro partite.

È un dettaglio significativo perché racconta anche una trasformazione della Serie A. L’Inter continua a produrre e valorizzare giocatori immediatamente spendibili per la Nazionale, mentre l’Atalanta conferma quanto il proprio lavoro sui giovani possa avere conseguenze positive anche sul calcio azzurro.

La differenza rispetto al passato, però, è soprattutto nella varietà. Non c’è più un blocco dominante dal quale prendere una larga parte della Nazionale. Ci sono tanti club che contribuiscono con uno o più giocatori e un commissario tecnico che sembra disposto ad allargare continuamente la ricerca e non limitarsi ai soliti nomi.

Juventus e Milan fuori: l’ultimo precedente

C’è un dettaglio che rende ancora più particolare la nuova Italia di Mancini: nelle quattro gare disputate durante questa finestra di Nations League, nessun giocatore di Juventus o Milan è sceso in campo.

Non è una prima assoluta nella storia recente degli Azzurri, ma è un dato comunque molto raro: prima delle quattro gare della nuova gestione Mancini, l’ultima partita in cui l’Italia non aveva mandato in campo né un giocatore della Juventus né uno del Milan era stata Macedonia del Nord-Italia del 9 settembre 2023. In quel caso Locatelli rimase in panchina per tutta la gara, mentre il Milan, reduce dal trasferimento di Tonali al Newcastle, non aveva rappresentanti in campo.

Italia, il futuro azzurro può nascere ovunque

Il dato dei 17 club è forse quello più interessante. Significa che Roberto Mancini non sembra voler costruire l’Italia attorno a un blocco unico, ma cercare giocatori in contesti differenti. È una scelta che si inserisce anche nella necessità di rinnovare una Nazionale rimasta per troppo tempo alla ricerca di una nuova identità.

Questo spogliatoio azzurro, infatti, va ben oltre i confini italiani. Oltre alle già citate, Inter e Atalanta, si aggiungono Roma, Napoli, Cagliari, Como e Sassuolo, Bologna, Lazio e Fiorentina, nonché diversi giocatori che stanno costruendo la propria carriera all’estero: Donnarumma dal Manchester City, Tonali dal Tottenham, Kayode dal Brentford, Ruggeri dall’Aston Villa, Coppola dal Paris FC, Doumbia dallo Sporting CP e Zoma dal Norimberga.

Mancini sembra intenzionato, quindi, a cercare il talento ovunque si trovi, senza guardare soltanto al peso storico della maglia o al blasone del club. Una Nazionale più larga, più trasversale e, soprattutto, meno prevedibile.