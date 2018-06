Nazionale ITeSPA: al via le selezioni dei migliori gamer italiani

La Nazionale ITeSPA apre finalmente le iscrizioni per scegliere i player che dovranno rappresentare l’Italia ai grandi tornei internazionali: tra giugno e settembre, infatti, si terranno competizioni di qualificazione nazionali riconosciute dall’International Esports Federation. Dalle sfide, gestite dall’Italian e-Sports Association in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva – MSP Italia, usciranno i nomi degli 11 atleti che faranno parte della Nazionale ITeSPA per la stagione 2018/2019.

I gamer si confronteranno su League of Legends, Counter Strike Global Offensive (entrambi con team di 5 atleti) e Tekken 7 (con giocatore singolo). Le selezioni prevedono una prima fase online nei mesi di giugno e luglio, con tornei singoli per League of Legends e gironi all’italiana per Counter Strike GO. Successivamente le due migliori squadre per ogni singolo titolo si sfideranno in una finale dal vivo. Per quanto riguarda Tekken 7, invece, le selezioni si svolgeranno direttamente dal vivo in un’unica data, il 1° settembre.

Si tratta di selezioni molto importanti per gli italiani, che potranno così accedere a famosi circuiti internazionali e soprattutto a quelli asiatici. Prima tappa per la Nazionale ITeSPA sarà il 10th Esports World Championship, evento promosso dall’International Esports Federation, che si terrà nella città di Kaohsiung, in Taiwan, dall’8 al 12 novembre. Il 10th Esports World Championship prevede per il 2018 la partecipazione di oltre 40 rappresentanze mondiali provenienti dai tutto il globo. Le competizioni si svolgeranno nella Kaohsiung Arena, che può ospitare fino a 15mila persone.

