Nazionale, le scelte di Mancini: tutti i convocati

Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini, che il 5 settembre affronterà l'Armenia e l'8 la Finlandia nella caccia alla qualificazione agli Europei del 2020. E il commissario tecnico ha selezionato 26 giocatori per le due partite della prossima settimana.

Da segnalare la presenza di Luca Pellegrini, laterale del Cagliari ma di proprietà della Juventus che bagna così la sua prima convocazione. Rimane in azzurro Stephan El Shaarawy, nonostante il recente trasferimento in Cina, mentre continua la punuzione ai danni di Moise Kean e Nicolò Zaniolo: i due pagano ancora il loro comportamento degli scorsi mesi e rimangono così in Under 21.

Infine è giusto sottolineare la presenza tra i convocati di Giorgio Chiellini, che però non potrà rispondere a causa del grave infortunio al ginocchio subito venerdì.

Ecco il quadro completo della convocazioni:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

SPORTAL.IT | 30-08-2019 21:33