Nazionale, Mancini parla del suo futuro

In due anni di lavoro, Mancini ha riportato la Nazionale ai vertici del calcio internazionale. Conquistate le Final Four di Nations League, il CT si prepara a far bene all’Europeo ma guarda anche più avanti.

“Rinnovo del contratto? Io ho un contratto fino al Mondiale. Non penso che ci saranno problemi.”, le sue parole a Rai Sport. Una battuta anche sulle polemiche legate ad un suo post che ha fatto discutere molto: “La mia era solo una vignetta che faceva ridere, poi in Italia si strumentalizza sempre tutto. Il mio dispiacere è che la Nazionale gioca bene e che non possa essere seguita dalla gente, come lo sport in generale”.

OMNISPORT | 19-11-2020 07:37