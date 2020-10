Nazionale, Roberto Mancini sbotta contro il ministro Speranza

Roberto Mancini in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione alla vigilia del match tra l’Italia e la Moldavia: “Non possiamo commettere errori in questa partita. Abbiamo recuperato 8-9 posizioni nel ranking e vorremmo recuperarne altre prima del sorteggio per le qualificazioni Mondiali. Domani ci aspettiamo un avversario chiuso, come ci è già capitato in altre occasioni. Non dovremo avere fretta”.

In Italia però si parla soprattutto di Coronavirus, e dell’annullamento di Juve-Napoli di domenica sera. Il commissario tecnico ha risposto così al ministro della Salute Roberto Speranza, che parlando della questione aveva dichiarato che in Italia ci fossero altre priorità: “Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli”.

Sulle possibile modifiche al protocollo Covid: “Ho le mie idee. In tutta Europa ci sono giocatori in tribuna ed è giusto così. Per il resto non ne parlo”.

Contro Polonia e Olanda potrebbero tornare a disposizione i giocatori della Juventus, per ora bloccati alla Continassa: “Non ci sono grandi problemi, i giocatori della Juventus arriveranno probabilmente mercoledì”.

Il ct azzurro si è espresso anche sull’arrivo di Federico Chiesa alla Juventus: “Federico resta un giocatore importante, per il presente e per il futuro. È sereno. Ha enormi margini di miglioramento, è cresciuto molto nella Fiorentina e potrà crescere ancora nella Juventus”.

OMNISPORT | 06-10-2020 15:49