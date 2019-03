Nazionale, Mancini tentato da Kean

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini in vista della partita di sabato contro la Finlandia sta meditando di schierare dal 1' l'attaccante della Juventus Moise Kean. Lo riporta Sportmediaset.

La punta bianconera in allenamento è stata provata sulla destra del tridente offensivo con Bernardeschi e Immobile. Kean è in ballottaggio con Politano per prendere il posto dell'infortunato Chiesa. Il classe 2000 ha debuttato in Nazionale contro gli Stati Uniti lo scorso novembre.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 14:35