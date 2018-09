Mario Balotelli è in dubbio per la partita Portogallo-Italia, in programma lunedì sera a Lisbona. L'attaccante del Nizza, che ha deluso contro la Polonia, si è sottoposto ad una risonanza per individuare l’entità dell’infortunio, dopodiché ha lasciato la clinica sempre zoppicante.

La sua presenza per la sfida al Da Luz è in bilico: al suo posto dovrebbe giocare in ogni caso dal primo minuto Andrea Belotti.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 17:50