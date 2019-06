Nazionale, su Mancini la benedizione di Pablito Rossi

C’è entusiasmo attorno alla giovane Italia di Roberto Mancini e anche l’indimenticabile Paolo Rossi ha voluto dire la sua:”Per l’Italia vedo oggi un rinnovato entusiasmo. La nostra Nazionale sta riprendendo quota e Mancini è stato bravo e sta facendo davvero un ottimo lavoro”.

In generale per Pablito le prospettive azzurre sono molto positive: “Adesso abbiamo una generazione di sette, otto calciatori davvero bravi, e quindi dobbiamo puntare su di loro per i prossimi anni perché questi ragazzi che hanno poco più di vent’anni, ma hanno già dimostrato un grande valore, fa sì che si possa davvero contare su di loro. Io sono davvero ottimista su questa Nazionale che potrà fare davvero bene”. Lo ha detto Paolo Rossi, Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, a margine di un evento organizzato dalla Fater Spa al Teatro Massimo Di Pescara, parlando della Nazionale di Roberto Mancini.

ANSA | 04-06-2019 10:52