A settembre, la Nazionale giocherà le gare decisive per cercare di qualificarsi per il Mondiale. In attesa di capire se Gallinari avrà il via libera dalla dirigenza dei LA Clippers, si vocifera di una possibile presenza di Datome.

Dopo essersi preso una pausa, la 30enne ala pare ormai convinto a rimettersi la casacca della Nazionale. Sul proprio profilo Instagram, ad una precisa domanda di un fan, ha risposto: "A settembre ci sarò".

SPORTAL.IT | 22-07-2018 08:15