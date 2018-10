Nazionale, Verratti 'chiama' Buffon

Intervistato da 'Le Parisien', Marco Verratti ha voluto ringraziare Gianluigi Buffon, dopo che il portiere l'ha definito "l'unico talento della Nazionale":" Lo ringrazio molto, mi rende molto felice la sua opinione".

"In Italia però ci sono anche altri talenti – assicura il centrocampista – anche se non è più come una volta che c'erano dei fenomeni. Ora bisogna lavorare più di squadra, la Nazionale deve tornare al posto che merita".

In chiusura, un parere sul possibile ritorno in azzurro di Buffon: "La Nazionale è casa sua. Sono sicuto che se l'Italia avrà bisogno del suo aiuto, lui risponderà 'presente'".

SPORTAL.IT | 03-10-2018 14:20