Nazionale, via anche Florenzi

L'esterno della Roma Alessandro Florenzi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato così il forfait in nazionale per un risentimento al polpaccio sinistro a poche ore dalla gara contro la Finlandia nell'esordio del girone di qualificazione a Euro 2020.

"Mi spiace lasciare i miei compagni in questo momento e per queste due importanti partire. In bocca al lupo ragazzi, forza azzurri". Al suo posto in fascia giocherà il terzino del Valencia Cristiano Piccini, favorito su Spinazzola.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 17:20