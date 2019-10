NBA, 50 punti di Irving ma niente vittoria

Al debutto con la casacca dei Nets, Irving segna 50 punti ma la vittoria va a Minnesota (127-126 dopo un overtime). Non bastano 21 punti di Gallinari a OKC per superare Utah (100-95). Solo tre punti di Belinelli nel successo di San Antonio su New York (120-111).

Nelle altre sfide della notte, successo di Miami su Memphis (120-101) mentre Philadelphia piega Boston (107-93). Bene anche Dallas: 108-100 ai danni di Washington (34 punti di Doncic). Sorride anche Detroit: 119-110 contro Indiana.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 07:57