Inizio di stagione non tanto brillante per i LA Lakers. Grazie a 31 punti di Lillard, Portland batte i Campioni NBA in carica (115-107), rifilando la seconda sconfitta stagionale (su quattro gare disputate) a James e compagni.

Nelle altre sfide, Atlanta supera Detroit (128-120, out Gallinari). Memphis frena Brooklyn (116-111, dopo un OT) mentre OKC perde con Utah (110-109). Nonostante 34 punti di Harden, Houston cade contro Denver (124-111).

