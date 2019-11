NBA, altro successo per i LA Lakers

Sei le gare di regular season NBA disputate nella notte. Sacramento soprende Boston (100-99) mentre Philadelphia supera Cleveland (114-95). Altra sconfitta per Golden State, battuta anche da New Orleans (108-100, 16 punti per Melli).

Altra prova di forza dei LA Lakers. Grazie a 33 punti e 12 assist di James, i gialloviola battono Atlanta (122-101) e salgono 11-2 a livello di record. Vittorie anche per Denver (131-114 su Memphis) e Orlando (125-121 su Washington).

SPORTAL.IT | 18-11-2019 07:10